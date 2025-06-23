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AL UDEID

Pogledajte kako izgledaju ostaci presretnutih iranskih projektila uočeni u Kataru

Baza je otvorena 1996. godine, a zvanično je potvrđena kao američka baza u martu 2002.

Ostaci od projektila. Screenshot

A. O.

23.6.2025

Doha News na zvaničnom X-u objavila je videosnimak gdje su prikazani ostaci presretnutih iranskih projektila uočeni su u dijelovima Katara nakon iranskog napada na zračnu bazu Al Udeid.

Ovo je američka baza. 

Al-Udeid, ogromna vojna baza smještena jugozapadno od Dohe, koju je danas Iran napao sa šest balističkih raketa, predstavlja srce američke vojne prisutnosti na Bliskom istoku i ključni centar za logistiku, komandu i operacije u regiji.

Baza je otvorena 1996. godine, a zvanično je potvrđena kao američka baza u martu 2002. Trenutno u njoj boravi između 8.000 i 11.000 američkih vojnika, dok se u cijeloj regiji Bliskog istoka nalazi oko 40.000 američkih vojnih pripadnika raspoređenih na više baza.

Pored američkih snaga, u Al-Udeidu su smještene i britanske (Kraljevsko ratno vazduhoplovstvo), katarske, kao i vojne jedinice drugih savezničkih zemalja.

# SAD
# KATAR
# AMERIČKA BAZA
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