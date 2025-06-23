Američka baza u Siriji u pripravnosti, Bahrein i Kuvajt zatvorili nebo nakon iranskih udara

Glavna preostala baza Sjedinjenih Američkih Država na sjeveroistoku Sirije, u kojoj se nalaze američke trupe, stavljena je u punu pripravnost i mobilizirana zbog moguće opasnosti od napada Irana ili grupa povezanih s Teheranom. Istovremeno, Bahrein i Kuvajt zatvorili su svoj zračni prostor iz mjera opreza, nakon što su američke baze u Katru i Iraku bile mete iranskih udara, javljaju agencije.

Prema navodima iranske državne novinske agencije IRNA, Iran je večeras izveo napade na američke vojne baze u Katru i Iraku kao odgovor na bombardovanje njegovih nuklearnih postrojenja. Baza Kasrak jedna je od dvije baze na sjeveroistoku provincije Hasaka u Siriji, gdje su stacionirani američki vojnici.

Bahrein je, kako prenosi državna agencija BNA, privremeno zatvorio zračni prostor "iz predostrožnosti, u svjetlu nedavnih dešavanja u regiji". U ovoj zemlji nalazi se i sjedište američke Pete flote, čija zona operacija obuhvata Zaljev, Crveno more, Arapsko more i dijelove Indijskog okeana.

Kako prenosi BBC, bahreinsko ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da su se oglasile sirene za uzbunu te pozvalo građane da se sklone na "najbliže sigurno mjesto".

U nizu poruka objavljenih na platformi X, ministarstvo je savjetovalo stanovnicima da potraže sklonište u zgradama ili drugim natkrivenim prostorima "dok opasnost ne prođe", ne navodeći precizno o kakvoj se prijetnji radi.

Također su pozvali građane da "budu na oprezu" i da preduzmu mjere zaštite "u slučaju glasne eksplozije".

Zbog pogoršanja sigurnosne situacije, i Kuvajt je objavio da privremeno zatvara svoj zračni prostor do daljnjeg.