Saudijska Arabija oštro osudila iranske napade na Katar

Saudijska Arabija je osudila napade koje je Iran izveo na ciljeve u Kataru, navodi se u saopštenju saudijskog Ministarstva vanjskih poslova.

- Kraljevina Saudijska Arabija najoštrije osuđuje agresiju koju je Iran izveo protiv bratske Države Katar, što predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava i principa dobrosusjedskih odnosa - stoji u zvaničnom saopštenju.

- To je neprihvatljivo i ni pod kojim okolnostima se ne može opravdati - dodaje se.

Iako Rijad posljednjih godina razvija sve bliže odnose s Iranom, svojim dugogodišnjim regionalnim suparnikom, napad na Katar - zemlju s kojom Saudijska Arabija dijeli granicu - mogao bi ozbiljno staviti na kušnju novoformirane diplomatske veze.