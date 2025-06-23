Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

REAKCIJA RIJADA

Saudijska Arabija oštro osudila iranske napade na Katar

To je neprihvatljivo i ni pod kojim okolnostima se ne može opravdati, navodi se u saopćenju

Saudijci osudili napade na Katar. AP

M. Až.

23.6.2025

Saudijska Arabija je osudila napade koje je Iran izveo na ciljeve u Kataru, navodi se u saopštenju saudijskog Ministarstva vanjskih poslova.

- Kraljevina Saudijska Arabija najoštrije osuđuje agresiju koju je Iran izveo protiv bratske Države Katar, što predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava i principa dobrosusjedskih odnosa - stoji u zvaničnom saopštenju.

- To je neprihvatljivo i ni pod kojim okolnostima se ne može opravdati - dodaje se.

Iako Rijad posljednjih godina razvija sve bliže odnose s Iranom, svojim dugogodišnjim regionalnim suparnikom, napad na Katar - zemlju s kojom Saudijska Arabija dijeli granicu - mogao bi ozbiljno staviti na kušnju novoformirane diplomatske veze.

# SAUDIJSKA ARABIJA
# IRAN
# SAD
# KATAR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (30)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.