Tramp napao američke medije: "Lažnim vijestima pokušavaju umanjiti naš uspjeh"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp žestoko je kritikovao američke medije na svojoj platformi Truth Social, zbog izvještavanja o nedavnim američkim zračnim napadima na iranska nuklearna postrojenja.

Tramp tvrdi da su mete bile potpuno uništene, uprkos izvještajima da razmjeri štete još nisu u potpunosti poznati.

- Mjesta koja smo gađali u Iranu potpuno su uništena i to svi znaju. Samo bi lažne vijesti tvrdile drugačije, pokušavajući time što više umanjiti naš uspjeh, a čak i oni priznaju da su "gotovo potpuno uništena" - poručio je Tramp.