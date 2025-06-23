Tramp napao američke medije: "Lažnim vijestima pokušavaju umanjiti naš uspjeh"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp žestoko je kritikovao američke medije na svojoj platformi Truth Social, zbog izvještavanja o nedavnim američkim zračnim napadima na iranska nuklearna postrojenja.
Tramp tvrdi da su mete bile potpuno uništene, uprkos izvještajima da razmjeri štete još nisu u potpunosti poznati.
- Mjesta koja smo gađali u Iranu potpuno su uništena i to svi znaju. Samo bi lažne vijesti tvrdile drugačije, pokušavajući time što više umanjiti naš uspjeh, a čak i oni priznaju da su "gotovo potpuno uništena" - poručio je Tramp.
Posebno je targetirao pojedine novinare i medijske kuće: "Na toj laži posebno marljivo rade Alison Kuper s lažnog CNN-a, glupi Brajan L. Roberts, predsjednik ‘Con’casta’, Džoni Karl s lažnog ABC-ja i, naravno, uvijek prisutni gubitnici s NBC-jevog lažnog informativnog programa, opet iz Con’casta (medijska kompanija zove se Comcast, a 'con' znači prevara)".
Tramp je dodao da s, kako ih naziva, "pokvarenjacima u medijima", napadi nikad ne prestaju.
- S tim pokvarenjacima u medijima to nikad ne prestaje i zato su im gledanost i povjerenje na najnižoj razini u historiji – nula vjerodostojnosti - zaključio je predsjednik.