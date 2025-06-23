Zelenski: Iran, Rusija i Sjeverna Koreja su koalicija ubica

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i novi britanski premijer Kir Starmer tokom današnjeg susreta u Londonu razgovarali su o jačanju obrane Ukrajine od Rusije i predstavili novu inicijativu za saradnju u oblasti odbrambene industrije.

Njih dvojica objavili su potpisivanje sporazuma u vrtu premijerove rezidencije u Downing Streetu, gdje su se sastali i s ukrajinskim vojnicima koji se trenutno obučavaju u Velikoj Britaniji.

- Veoma sam ponosan što danas poslijepodne možemo objaviti sporazum o zajedničkoj industrijskoj vojnoj proizvodnji - prvi takve vrste između Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva - što će predstavljati ogroman iskorak u našem daljem doprinosu - izjavio je Starmer.

Premijer nije iznio detalje sporazuma, dok je Zelenski naglasio da će on doprinijeti jačanju obje zemlje.

"Koalicija ubica"

Tokom posjete Londonu, ukrajinski predsjednik je okarakterisao Rusiju, Iran i Sjevernu Koreju kao "koaliciju ubica". U razgovoru sa Starmerom govorio je i o daljoj obrambenoj saradnji i načinima da se pojača pritisak na Moskvu, izvještava The Guardian.

Ujedinjeno Kraljevstvo Zelenski je posjetio svega nekoliko sati nakon još jednog velikog ruskog zračnog napada na Kijev. U napadu je, prema njegovim riječima, učestvovalo 352 drona — polovina su bili iranski dronovi Šahed - te sjevernokorejske balističke rakete.

- Bio je to potpuno ciničan udar. Najmanje deset osoba je poginulo, a pet stambenih zgrada teško je oštećeno. Velik broj dronova i raketa naši su protuzračni branitelji srušili - ali ne sve - poručio je Zelenski na društvenim mrežama.

Upozorio je i na širu prijetnju koju ova osovina predstavlja: "Svi u državama koje graniče s Rusijom, Iranom i Sjevernom Korejom trebali bi ozbiljno razmisliti mogu li zaštititi živote ako ova koalicija ubica opstane i nastavi širiti svoj teror."

Zahvala Britaniji

Govoreći pored Starmera, Zelenski je još jednom izrazio zahvalnost Britaniji na podršci koju pruža Ukrajini u ratu protiv Rusije.

Ranije tokom dana, ukrajinski predsjednik se sastao i s kraljem Čarlsom u dvorcu Vindzor, gdje su se rukovali pred kamerama — što je bio njihov treći susret ove godine i nova potvrda britanske podrške Ukrajini.

Zelenski je tokom posjete razgovarao i s predsjednicima oba doma britanskog parlamenta.