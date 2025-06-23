Izraelski medij: Tel Aviv želi okončati rat, poslao poruku Iranu

Izrael je poslao poruku Iranu da želi okončati vazdušni i raketni sukob u roku od nekoliko dana, objavio je Kanal 12, pozivajući se na izjave visokih izraelskih zvaničnika.

Prema riječima sagovornika izraelskog medija, Tel Aviv je "blizu ostvarenja svojih ratnih ciljeva", ali naglašavaju da još uvijek postoji "prostor za eskalaciju u vidu hiljada ciljeva koji bi mogli potkopati vrhovnog vođu Alija Hamneija".

Izraelski zvaničnici navode da Liban služi kao primjer kako žele spriječiti Iran da ponovo izgradi svoje nuklearne i balističke kapacitete, stoji u izvještaju.

Od trenutka kada je Hezbolah u novembru pristao na primirje, Izrael je više puta ciljao lokacije i operativce te organizacije kako bi osigurao da grupa, koju podržava Iran, ne bude u mogućnosti da u skorijoj budućnosti izvodi nove napade niti obnavlja svoju infrastrukturu.