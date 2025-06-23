Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BLISKI ISTOK

Izraelski medij: Tel Aviv želi okončati rat, poslao poruku Iranu

Izrael je poslao poruku Iranu da želi okončati vazdušni i raketni sukob u roku od nekoliko dana

Netanjahu i Hamnei. AP

M. Až.

23.6.2025

Izrael je poslao poruku Iranu da želi okončati vazdušni i raketni sukob u roku od nekoliko dana, objavio je Kanal 12, pozivajući se na izjave visokih izraelskih zvaničnika.

Prema riječima sagovornika izraelskog medija, Tel Aviv je "blizu ostvarenja svojih ratnih ciljeva", ali naglašavaju da još uvijek postoji "prostor za eskalaciju u vidu hiljada ciljeva koji bi mogli potkopati vrhovnog vođu Alija Hamneija".

Izraelski zvaničnici navode da Liban služi kao primjer kako žele spriječiti Iran da ponovo izgradi svoje nuklearne i balističke kapacitete, stoji u izvještaju.

Od trenutka kada je Hezbolah u novembru pristao na primirje, Izrael je više puta ciljao lokacije i operativce te organizacije kako bi osigurao da grupa, koju podržava Iran, ne bude u mogućnosti da u skorijoj budućnosti izvodi nove napade niti obnavlja svoju infrastrukturu.

# IZRAEL
# IRAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (14)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.