Ambasador BiH u Kataru Ahmet Halilović za "Avaz": Dali smo preporuke našoj zajednici, radimo na organizaciji komunikacije s našim ljudima

Kasno popodne Iranska revolucionarna garda gađala je projektilima vojnu bazu Al Udeid jugozapadno od Dohe. Prema zvaničnim informacijama iz Vlade Katara, svi iranski projektili su presretnuti, a žrtava nije bilo.

Ambasador BiH u Kataru Ahmet Halilović trenutno je na godišnjem odmoru, ali u stalnom je kontaktu s osobljem Ambasade u Dohi.

- Mi u ovom trenutku radimo na organizaciji komunikacije s našom zajednicom, koordiniramo s našim ljudima, pokušavamo da što više njih bude u našoj whatsapp grupi kako bismo razmjenjivali zvanične informacije. Dali smo preporuke, to je u ovom trenutku jedino što možemo, da se prate lokalni mediji i uputstva zvaničnih vlasti, kao i upozorenja u vezi sa situacijom koja se sada dešava – kazao nam je Halilović.

Preciznih podataka nema, jer ne postoji obaveza naših građana u inostranstvu da se prijavljuju bh. diplomatsko – konzularnim predstavništvima, ali procjenjuje se da u Kataru živi i radi oko 1.500 državljana BiH. Trenutno je sezona godišnjih odmora i mnogi su u domovini, pa će zbog prekida avionskog saobraćaja sačekati na povratak.