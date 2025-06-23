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OGLASILI SE

Palestinska samouprava osudila napad Irana na američku bazu u Kataru

Slična saopćenja uputili su i Katar, Saudijska Arabija, Bahrein, Ujedinjeni Arapski Emirati i druge zemlje

Predsjednik Palestinske samouprave Mahmud Abas. Platforma X

A. O.

23.6.2025

Nakon što je izvršen napad na amberičku bazu u Kataru od strane Irana, oglasila se i Palestinska samouprava, koja je oštro osudila ovaj čin.

Kako navode u svom saopćenju, Država Palestina osuđuje iranski napad na zračnu bazu SAD-a u Kataru, ujedno i najveći ovakav vojni objekat SAD-a na području Bliskog istoka, prenosi Wafa.

- Oštro osuđujemo napad kao flagrantno kršenje suvereniteta Države Katar i potvrđujemo da stojimo uz državu i narod Katara - poručili su.

Slična saopćenja uputili su i Katar, Saudijska Arabija, Bahrein, Ujedinjeni Arapski Emirati i druge zemlje.

- Kraljevina Saudijska Arabija najsnažnije osuđuje agresiju koju je Iran pokrenuo protiv bratske Države Katar, što predstavlja flagrantno kršenje međunarodnog prava i principa dobrosusjedstva, te potpuno neprihvatljiv čin koji se ne može opravdati ni pod kojim okolnostima - navodi se u saopćenju saudijskog ministarstva vanjskih poslova koje je objavljeno ranije.

# NAPAD
# IZRAEL
# IRAN
# KATAR
# PALESTINSKA SAMOUPRAVA
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