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Tramp prokomentirao napad Irana: Bilo je slabo i to smo očekivali, hvala im što su nas obavijestili

Ispaljeno je 14 projektila - 13 je oboreno, a 1 je "oslobođena", jer je krenula u neopasnom pravcu, naveo je

Pool / AP

A. O.

23.6.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) oglasio se ponovo nakon što je Iran napao američku bazu u Kataru.

- Želio bih da se zahvalim Visoko poštovanom emiru Katara za sve što je učinio u traženju mira u regionu. Što se tiče današnjeg napada na američku bazu u Kataru, sa zadovoljstvom mogu izvijestiti da, osim što nijedan Amerikanac nije ubijen ili ranjen, što je vrlo važno, nije bilo ni ubijenih ni ranjenih Katara. Hvala vam na pažnji po ovom pitanju - poručio je Tramp. 

Objava Trampa. Screenshot

Također, dodao je kako je Iran službeno odgovorio na američko uništavanje njihovih nuklearnih postrojenja vrlo slabim odgovorom, što su, kako kaže, očekivali, i vrlo efikasno su se suprotstavili.

Objava Trampa. Screenshot

- Ispaljeno je 14 projektila - 13 je oboreno, a 1 je "oslobođena", jer je krenula u neopasnom pravcu. Zadovoljstvo mi je što mogu izvijestiti da nijedan Amerikanac nije povrijeđen, a gotovo da nije bilo štete. Što je najvažnije, sve su izvukli iz svog "sistema" i, nadamo se, više neće biti mržnje. Želim da se zahvalim Iranu što nas je rano obavijestio, što je omogućilo da nema izgubljenih života i da niko ne bude povrijeđen. Možda Iran sada može nastaviti s mirom i harmonijom u regionu, a ja ću s entuzijazmom poticati Izrael da učini isto. Hvala vam na pažnji po ovom pitanju - naveo je Tramp u prvoj objavi, nakon čega je dio objave samo nekoliko minuta poslije ponovio. 

# NAPAD
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# KATAR
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