Tramp: Čestitke svijete, vrijeme je za mir!

- Čestitke svijete, vrijeme je za mir – napisao je.

Iran je u večeras lansirao baraž raketa na američku zračnu bazu u Al-Udeidu u Kataru, koju je katarska protivzračna odbrana uspješno presrela, objavilo je Ministarstvo odbrane.

Nema izvještaja o neposrednim žrtvama jer je šest projektila lansirano prema zračnoj bazi u znak odmazde na američko bombardiranje iranskih nuklearnih objekata prije dva dana.

Ministarstvo vanjskih poslova Katara i Ministarstvo odbrane održali su zajedničku konferenciju za novinare na katarskoj televiziji povodom iranskog napada na američku zračnu bazu Al-Udeid.