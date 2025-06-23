Tramp: Čestitke svijete, vrijeme je za mir!

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) opet se oglasio novom porukom na Truth social.
- Čestitke svijete, vrijeme je za mir – napisao je.
JASNA PORUKA
Iran je u večeras lansirao baraž raketa na američku zračnu bazu u Al-Udeidu u Kataru, koju je katarska protivzračna odbrana uspješno presrela
Donald Tramp. AP
Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) opet se oglasio novom porukom na Truth social.
- Čestitke svijete, vrijeme je za mir – napisao je.
Objava Trampa. Screenshot
Iran je u večeras lansirao baraž raketa na američku zračnu bazu u Al-Udeidu u Kataru, koju je katarska protivzračna odbrana uspješno presrela, objavilo je Ministarstvo odbrane.
Nema izvještaja o neposrednim žrtvama jer je šest projektila lansirano prema zračnoj bazi u znak odmazde na američko bombardiranje iranskih nuklearnih objekata prije dva dana.
Ministarstvo vanjskih poslova Katara i Ministarstvo odbrane održali su zajedničku konferenciju za novinare na katarskoj televiziji povodom iranskog napada na američku zračnu bazu Al-Udeid.
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