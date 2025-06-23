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JASNA PORUKA

Tramp: Čestitke svijete, vrijeme je za mir!

Iran je u večeras lansirao baraž raketa na američku zračnu bazu u Al-Udeidu u Kataru, koju je katarska protivzračna odbrana uspješno presrela

Donald Tramp. AP

A. O.

23.6.2025

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) opet se oglasio novom porukom na Truth social.

- Čestitke svijete, vrijeme je za mir – napisao je.

Objava Trampa. Screenshot

Iran je u večeras lansirao baraž raketa na američku zračnu bazu u Al-Udeidu u Kataru, koju je katarska protivzračna odbrana uspješno presrela, objavilo je Ministarstvo odbrane.

Nema izvještaja o neposrednim žrtvama jer je šest projektila lansirano prema zračnoj bazi u znak odmazde na američko bombardiranje iranskih nuklearnih objekata prije dva dana.

Ministarstvo vanjskih poslova Katara i Ministarstvo odbrane održali su zajedničku konferenciju za novinare na katarskoj televiziji povodom iranskog napada na američku zračnu bazu Al-Udeid.

# SAD
# DONALD TRUMP
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