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ODLUČENO JE

Američka ambasada u Kataru povukla naredbu o ostanku u skloništima: Zemlje otvaraju zračni prostor

Bahrein i Kuvajt također su ponovno otvorili zračni prostor

Oglasila se Ambasada. Platforma X

A. O.

23.6.2025

Američka ambasada u Kataru povukla je naredbu o ostanku u skloništima, a, kako javlja Reuters, ambasada će biti otvorena sutra.

Bahrein i Kuvajt također su ponovno otvorili zračni prostor, izvještavaju državne novinske agencije.

Objava na X-u. Screenshot

Ured za medije Dubaija izvijestio je kako je rad na aerodromima Dubaija ponovno uspostavljen te dodatno naveo da bi moglo doći do određenih kašnjenja ili otkazivanja letova.

Iran je u večeras lansirao baraž raketa na američku zračnu bazu u Al-Udeidu u Kataru, koju je katarska protivzračna odbrana uspješno presrela, objavilo je Ministarstvo odbrane.

Nema izvještaja o neposrednim žrtvama jer je šest projektila lansirano prema zračnoj bazi u znak odmazde na američko bombardiranje iranskih nuklearnih objekata prije dva dana.

# SAD
# KATAR
# AMBASADA SAD U KATARU
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