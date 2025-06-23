Američka ambasada u Kataru povukla naredbu o ostanku u skloništima: Zemlje otvaraju zračni prostor

Američka ambasada u Kataru povukla je naredbu o ostanku u skloništima, a, kako javlja Reuters, ambasada će biti otvorena sutra.
Bahrein i Kuvajt također su ponovno otvorili zračni prostor, izvještavaju državne novinske agencije.
ODLUČENO JE
Bahrein i Kuvajt također su ponovno otvorili zračni prostor
Oglasila se Ambasada. Platforma X
Američka ambasada u Kataru povukla je naredbu o ostanku u skloništima, a, kako javlja Reuters, ambasada će biti otvorena sutra.
Bahrein i Kuvajt također su ponovno otvorili zračni prostor, izvještavaju državne novinske agencije.
Objava na X-u. Screenshot
Ured za medije Dubaija izvijestio je kako je rad na aerodromima Dubaija ponovno uspostavljen te dodatno naveo da bi moglo doći do određenih kašnjenja ili otkazivanja letova.
Iran je u večeras lansirao baraž raketa na američku zračnu bazu u Al-Udeidu u Kataru, koju je katarska protivzračna odbrana uspješno presrela, objavilo je Ministarstvo odbrane.
Nema izvještaja o neposrednim žrtvama jer je šest projektila lansirano prema zračnoj bazi u znak odmazde na američko bombardiranje iranskih nuklearnih objekata prije dva dana.
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