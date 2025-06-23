Američka ambasada u Kataru povukla naredbu o ostanku u skloništima: Zemlje otvaraju zračni prostor

Američka ambasada u Kataru povukla je naredbu o ostanku u skloništima, a, kako javlja Reuters, ambasada će biti otvorena sutra.

Ured za medije Dubaija izvijestio je kako je rad na aerodromima Dubaija ponovno uspostavljen te dodatno naveo da bi moglo doći do određenih kašnjenja ili otkazivanja letova.

Iran je u večeras lansirao baraž raketa na američku zračnu bazu u Al-Udeidu u Kataru, koju je katarska protivzračna odbrana uspješno presrela, objavilo je Ministarstvo odbrane.

Nema izvještaja o neposrednim žrtvama jer je šest projektila lansirano prema zračnoj bazi u znak odmazde na američko bombardiranje iranskih nuklearnih objekata prije dva dana.