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NISU PRIMILI OBAVIJEST

Katar tvrdi da nije bio upozoren na iranske napade, za razliku od Amerike

Iran je ispalio sedam projektila prema američkoj bazi, nakon čega je uslijedio drugi val s još 12 projektila

Napad u Kataru. Platforma X

A. O.

23.6.2025

Dok je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio da je Iran unaprijed upozorio Vašington na napad na američku bazu u Kataru, vlasti u Dohi poručuju da takvu obavijest nisu primile.

Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da vlada smatra iranski napad "iznenađenjem".

Prema saopćenju katarskog ministarstva odbrane, Iran je ispalio sedam projektila prema američkoj bazi, nakon čega je uslijedio drugi val s još 12 projektila.

Navode da je 11 projektila iz drugog vala uspješno presretnuto.

Ministarstvo unutrašnjih poslova dodaje da je dio krhotina pao u stambenim kvartovima, ali da nema podataka o žrtvama.

# IRAN
# SAD
# KATAR
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