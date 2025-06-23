Većina Amerikanaca strahuje od eskalacije sukoba s Iranom, opada podrška Trampu

Građani Sjedinjenih Američkih Država sve su zabrinutiji zbog napetosti između njihove zemlje i Irana, pokazuje nova anketa agencija Reuters/Ipsos. Istraživanje je provedeno nakon što je predsjednik Donald Tramp naredio zračne napade na iranska nuklearna postrojenja.

Čak 79 posto ispitanika izrazilo je bojazan da bi "Iran, kao odgovor na američke zračne napade, mogao ciljati američke civile", dok je 84 posto građana generalno zabrinuto zbog moguće eskalacije sukoba.

Anketa je završena netom prije iranskog odgovora i napada na američku zračnu bazu u Katru, u kojem nije bilo žrtava.

Podijeljeno mišljenje o američkim napadima

Oko 36 posto anketiranih podržava zračne napade izvedene prije dva dana – među njima je 13 posto demokrata i čak 69 posto republikanaca.

Kada je riječ o nastavku udara, 32 posto ispitanika smatra da bi SAD trebao nastaviti s napadima na iranska nuklearna i druga vojna postrojenja, dok je 49 posto protiv.

Unutar Republikanske stranke, 62 posto podržava nastavak napada, dok se 22 posto protivi. S druge strane, većina demokrata protivi se daljoj eskalaciji i želi mirno rješenje sukoba.

Slabi podrška Trampovoj vanjskoj politici

Ukupna podrška predsjedniku Trampu pala je za jedan procenat i sada iznosi 41 posto, što je pad u odnosu na 47 posto koje je imao po povratku u Bijelu kuću.

Kada je riječ o vanjskoj politici, podrška je pala za četiri posto, na svega 35 posto, posebno zbog nezadovoljstva njegovim pristupom prema Rusiji, Ukrajini, Izraelu i Iranu – zemljama koje su trenutno pogođene sukobima.

U pogledu ekonomije, podrška iznosi 35 posto, dok je za njegovu imigracionu politiku podrška pala za jedan procenat i sada iznosi 43 posto.

Anketa je provedena na reprezentativnom uzorku od 1139 odraslih ispitanika širom Sjedinjenih Američkih Država.