Verbalni rat Trampa i Medvedeva: Nuklearne optužbe izazvale sukob na mrežama

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ušao je u otvoreni verbalni sukob na društvenim mrežama s bivšim predsjednikom Rusije Dmitrijem Medvedevom, a razlog su bile izjave vezane za odnos Rusije s Iranom.
Trampa je posebno uznemirila Medvedevljeva izjava da bi pojedine zemlje mogle ustupiti nuklearni arsenal Iranu.
- Da li sam dobro čuo bivšeg predsjednika Medvedeva kako koristi riječ na N (nuklearno), govoreći da bi neke zemlje mogle dati svoje nuklearne bojeve glave Iranu? Riječ na N ne bi se smjela koristiti tako olako. Valjda je zato Vladimir Putin jedini pravi šef u Rusiji - poručio je Tramp.
Medvedev mu je brzo odgovorio: "Osuđujem američke napade na Iran jer nisu ostvarili svoj cilj."
Nekadašnji ruski predsjednik naglasio je da Rusija nema namjeru da šalje nuklearno oružje Iranu, podsjećajući da je Moskva potpisnica međunarodnih sporazuma o ograničavanju nuklearnog naoružanja, "za razliku od Izraela".
Također je poručio: "Svjesni smo do čega bi to dovelo. Imao sam uvid u ruski nuklearni arsenal tokom svog mandata, ali postoje zemlje koje bi mogle ići tim putem."
U završnoj poruci Medvedev je pozvao na razboritost: "Definitivno se ne trebamo prepirati oko toga ko ima više nuklearnih bombi, posebno jer je sporazum novi start, koji sam ja potpisao, još uvijek na snazi. Pitanje je samo: šta sada?“