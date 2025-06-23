Verbalni rat Trampa i Medvedeva: Nuklearne optužbe izazvale sukob na mrežama

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ušao je u otvoreni verbalni sukob na društvenim mrežama s bivšim predsjednikom Rusije Dmitrijem Medvedevom, a razlog su bile izjave vezane za odnos Rusije s Iranom.

Trampa je posebno uznemirila Medvedevljeva izjava da bi pojedine zemlje mogle ustupiti nuklearni arsenal Iranu.

- Da li sam dobro čuo bivšeg predsjednika Medvedeva kako koristi riječ na N (nuklearno), govoreći da bi neke zemlje mogle dati svoje nuklearne bojeve glave Iranu? Riječ na N ne bi se smjela koristiti tako olako. Valjda je zato Vladimir Putin jedini pravi šef u Rusiji - poručio je Tramp.