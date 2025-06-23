Kongresmen koji je rekao "ne": Jedini republikanac koji je pokušao spriječiti Trampov napad na Iran

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) prošle sedmice naredio je zračne napade na Iran, a jedini član Republikanske stranke koji se toj odluci javno suprotstavio bio je kongresmen iz Kentakija Tomas Mesi (Thomas Massie).

U političkom okruženju gdje se često podrazumijeva bezuslovna lojalnost Trampu, Mesi je odlučio stati u opoziciju, ostajući dosljedan principima koje zastupa otkako je ušao u Kongres.

Ostao uz svoje principe

Mesi je u Predstavnički dom ušao 2012. godine, kada je na izborima pobijedio demokratskog kandidata Vilijama Adkinsa (William Adkins) sa 66 posto glasova. Od tada je učvrstio svoju poziciju, a na prošlim izborima nije imao ni protivkandidata.

Od prvog dana mandata Mesi se protivi američkom vojnom intervencionizmu. Tokom administracija Baraka (Barack) Obame, Džoa Bajdena (Joe Biden), a sada i Donalda Trampa, glasao je protiv uključivanja SAD-a u strane sukobe.

Posebno je bio protivnik zakona iz 2001. kojim se predsjedniku daje ovlaštenje da bez saglasnosti Kongresa pokreće vojne napade širom svijeta. Prema američkom ustavu, pravo na objavu rata ima isključivo Kongres.

Tokom proteklih 13 godina, Mesi se protivio američkim operacijama u Iranu, Siriji, Egiptu, Iraku i Avganistanu, više puta pozivajući na povlačenje američkih trupa iz stranih baza.

Glasao protiv pomoći Izraelu

Mesi je jedan od rijetkih kongresmena obje stranke koji se konsekventno protivio slanju novca i vojne opreme Izraelu.

Godine 2021. glasao je protiv izdvajanja milijardu dolara za izraelski sistem protivzračne odbrane Gvozdena kupola, a 2023. se usprotivio rezoluciji kojom bi se podržale izraelske vojne operacije u Pojasu Gaze.

Više puta je javno kritikovao AIPAC, najmoćniju proizraelsku lobističku organizaciju u SAD-u, pozivajući da se ona i slične grupe registruju kao strani agenti. Godine 2024. bojkotovao je obraćanje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Kongresu.

Iako je AIPAC finansijski podržavao njegove protivnike na izborima, Mesi je uspio zadržati svoju poziciju kongresmena iz Kentakija.

Otvoreni sukob s Trampom

Nakon što je Tramp naredio napad na Iran, kritikovao je Mesija na društvenim mrežama i poručio da će "podržati bilo kojeg republikanca koji bi ga mogao poraziti na narednim izborima".

Mesi mu nije ostao dužan.

- Tramp je izdao vlastiti slogan o stavljanju Amerike na prvo mjesto - poručio je kongresmen, dodajući da je odluka o napadu na Iran bila "neustavna".

Samo nekoliko dana prije nego što su SAD počele aktivno učestvovati u ratu između Izraela i Irana, Mesi je s kolegom iz Demokratske stranke Ro Kanom predstavio rezoluciju kojom se potvrđuje da jedino Kongres ima ustavnu moć da odobri upotrebu američke vojske.

Iako se kroz karijeru Mesi suočavao s kritikama zbog spornih izjava o "ukrajinskom hemijskom oružju" i povremenih simpatija prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, ostaje upamćen kao jedini republikanac koji je javno ustao protiv Trampa i osudio njegovo uvlačenje Amerike u novi rat.