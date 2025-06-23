Katar potvrdio da je jedna iranska raketa pogodila američku bazu

Katar je u ponedjeljak navečer potvrdio da je jedna iranska raketa pogodila američku zračnu bazu Al Udeid na njihovoj teritoriji bez uzrokovanja žrtava ili štete, dok je preostalih 17 raketa presretnuto i palo u more, javlja Anadolu.

Ove informacije potvrdio je zamjenik načelnika štaba Oružanih snaga Katara Shayeq al-Hajri tokom konferencije za novinare u Dohi.

Al-Hajri je rekao da je Iran lansirao dva plotuna raketa prema bazi. Prvi val uključivao je sedam raketa, od kojih su sve presretnute i pale u more prije nego što su stigle do cilja.

Drugi val se sastojao od 11 raketa, od kojih je samo jedna pogodila bazu bez žrtava ili materijalnih gubitaka, ostale rakete su isključene, dodao je.

Govoreći na istom brifingu, glasnogovornik katarskog Ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari rekao je da je zemlja "osigurala svoj zračni i pomorski prostor kao odgovor na iranske prijetnje da će ciljati američke baze u regiji".

Iran je u ponedjeljak lansirao baraž raketa na američku zračnu bazu Al Udeid u Kataru, što je označilo dramatičnu eskalaciju napetosti nakon što je SAD u nedjelju izveo napade na tri nuklearna objekta u Iranu.

Regionalne napetosti su naglo eskalirale u nedjelju nakon što je SAD bombardovao tri iranska nuklearna objekta u Fordou, Natanzu i Isfahanu.

Američki napadi su najnovija eskalacija u izraelskim napadima na Iran koji su počeli 13. juna, što je navelo Teheran da pokrene odmazdu na Izrael.

Izraelske vlasti su saopćile da je od tada u iranskim raketnim napadima ubijeno najmanje 25 ljudi, a stotine su povrijeđene.

U Iranu je, prema iranskom Ministarstvu zdravstva, u izraelskom napadu ubijeno 430 ljudi, a više od 3.500 je ranjeno.