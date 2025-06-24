Izrael potvrdio da je gađao zatvor u Teheranu: Tvrde da su tu zatvoreni politički neistomišljenici

Ministar odbrane Izraela Israel Kac (Katz) potvrdio je da vojska izvodi napade na Teheran, uključujući i zatvor Evin, za koji je rekao da drži političke zatvorenike i protivnike Islamske Republike.

Kako prenosi Reuters, izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar ranije je na X nalogu podijelio snimak zatvora koji je meta napada i napisao "živjela sloboda" na španskom.

Iranski informativni portal Mizan potvrdio je izraelski napad na zatvor Evin i rekao da je dio zatvora oštećen, ali da je situacija pod kontrolom.

Iranski Nournews je rekao da porodice pritvorenika u zatvoru Evin "trebaju znati da su sigurni".

Nournews također dijeli snimke nadzornih kamera na kojima se vidi ulaz u zatvor.

U međuvremenu, glasnogovornik izraelske vojske kaže da vojska napada lokacije Iranske revolucionarne garde u Teheranu.

Ranije je saopćeno kako je izraelska vojska gađala ulaz u zatvor navodno želeći zatvorenicima omogućiti bijeg i izazvati haos u Teheranu.