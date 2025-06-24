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USPOSTAVILI DOGOVOR

Tramp proglasio kraj rata između Izraela i Irana: Poznato kada primirje stupa na snagu

Tokom svakog primirja, druga strana će ostati mirna i poštovana, poručio je Tramp

AP

A. O.

24.6.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) oglasio se više puta večeras, a u posljednjoj objavi od prije pola sata na Truth Social je napisao da su konačno Iran i Izrael dogovorili primirje.

- Čestitamo svima! Izrael i Iran su u potpunosti dogovorili i između Izraela i Irana da će postojati potpuni i potpuni primir (za otprilike 6 sati od sada, kada Izrael i Iran budu prekinuli i završili svoje u toku, finalne misije!), u trajanju od 12 sati, nakon čega će se rat smatrati, završen! Zvanično, Iran će započeti primirje, a nakon 12. sata, Izrael će započeti primirje, a 24. sata će svijet pozdraviti zvanični kraj 12-dnevnog rata. Tokom svakog primirja, druga strana će ostati mirna i poštovana. Pod pretpostavkom da sve funkcioniše kako treba, što će i biti, čestitao bih objema zemljama, Izraelu i Iranu, što su imali izdržljivosti, hrabrosti i inteligencije da okončaju ono što bi se trebalo nazvati „rat od 12 dana“ – naveo je Tramp.

Objava Trampa. Screenshot

Poručio je da je ovo rat koji je mogao da traje godinama, i da uništi cijeli Bliski istok, ali nije i nikada neće!

- Bog blagoslovio Izrael, Bog blagoslovio Iran, Bog blagoslovio Bliski istok, Bog blagoslovio Sjedinjene Američke Države i Bog blagoslovio svijet – zaključio je Tramp.

# DONALD TRUMP
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