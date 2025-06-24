Vens prokomentirao odluku o obustavljanju sukoba: "Spriječili smo mogućnost da se obogaćeni uranijum pretvori u nuklearno oružje"

Predsjednik Donald Tramp izjavio je da su američki napadi u subotu potpuno uništili iranska nuklearna postrojenja. Načelnik Združenog štaba, general Dan Kejn, rekao je u nedjelju ujutro da je "prerano" komentirati da li Iran još uvijek ima neke nuklearne kapacitete.

Potpredsjednik SAD Džej Di Vens izbjegao je odgovor na pitanje zna li Trampova administracija gdje se nalazi iranski visoko obogaćeni uran, tokom intervjua za Fox News.

CNN je izvijestio da rane procjene postavljaju pitanja o tome da li su SAD uništile većinu obogaćenog nuklearnog materijala zemlje vikend napadima.

- Cilj je bio eliminisati proces obogaćivanja uranijuma i njihovu sposobnost da taj obogaćeni materijal pretvore u nuklearno oružje. Zapravo, mislim da je to ključna stvar. Ako su zaista premjestili 60% visoko obogaćenog uranija – što je glavna briga – ono što smo uništili jeste njihova sposobnost da obogaćuju uranij. Ako imaju uranij obogaćen do 60 posto, ali nemaju mogućnost da ga dodatno obogate do 90% i dalje, onda nemaju mogućnost da ga pretvore u nuklearno oružje - dodao je.

Džej Di Vens je pohvalio Trampovo postizanje dogovora o zaustavljanju sukoba između Irana i Izraela, rekavši da je uspio dovesti stvar do kraja.

- Zapravo smo na tome radili dok sam izlazio iz Bijele kuće da dođem ovamo. Tako da je to dobra vijest – predsjednik je uspio dovesti stvar do kraja - izjavio je Vens.

Dodao je da je pročitao nacrt Trampove objave “dvije minute prije nego smo krenuli uživo” i da je ona bila “nešto drugačija od onoga što mi je predsjednik pokazao prije par sati. Ali, ponovo, znao sam da je zvao sve redom dok sam bio na putu ovamo.”

- Iran nije u stanju napraviti nuklearno oružje sa opremom koju trenutno posjeduje, jer smo je uništili - zaključio je Vens.