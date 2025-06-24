Iranska državna televizija javlja da je primirje s Izraelom počelo

Iranska državna televizija javlja da je primirje s Izraelom sada počelo.

Ranije je teheranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio da će oružane snage njegove zemlje nastaviti borbu "do posljednjeg trenutka".

- Ne postoji nikakav dogovor o prekidu vatre, ali ako izraelski režim do 4 sata ujutro po lokalnom vremenu prekine nezakonitu agresiju na Iran, mi nećemo nastaviti s napadima - poručio je Aragči u poruci objavljenoj u 4:16 sati.

Mediji su, također, izvijestili u prethodnom obraćanju da je primirje "nametnuto neprijatelju" nakon što je iranska vojska izvela raketne udare kao odgovor na, kako navode, američku agresiju. Kraj sukoba nazvali su "veličanstvenom pobjedom naroda" i rezultat odlučne vojne akcije, posebno zahvaljujući, kako se navodi, "junaštvu boraca Revolucionarne garde i PVO jedinica iranske vojske".

Ministar je naglasio da je odluka o prestanku vojnih operacija isključivo u iranskim rukama, te da se napadi IRGC-a nastavljaju do posljednje sekunde, sve dok ne bude potvrđeno da je agresija prestala. U drugoj objavi, Aragči se zahvalio iranskim oružanim snagama na "odlučnoj odbrani domovine" i istakao da je izraelskom neprijatelju primirje bilo nametnuto, a ne rezultat dogovora.

Na izraelskoj strani, kako javljaju tamošnji mediji, najmanje tri osobe su poginule u gradu Beershebi nakon iranskog raketnog napada. Ranije tokom noći, Iran je izveo udar na američku bazu u Kataru, kao osvetu za napade SAD-a na iranska nuklearna postrojenja.

Izrael još nije komentarisao navode o primirju.

Prema podacima koje je iznio Iran, od početka izraelskih napada 13. juna, poginulo je više od 400 ljudi, uključujući 13 djece, a ranjeno je više od 3.000 osoba. Izraelski zvaničnici, iako zasad šute o prekidu vatre, navode da je najmanje 24 izraelskih državljana izgubilo život u iranskim napadima.