Rusi dronovima napali ukrajinsko selo: Ubijene najmanje tri osobe

U snažnom ruskom napadu dronovima na jedno selo u Sumskoj oblasti tokom noći, poginule su tri osobe, među kojima i osmogodišnji dječak koji je izvučen ispod ruševina porušene kuće. Prema navodima Državne službe za hitne slučajeve Ukrajine, život su izgubili i žena i muškarac iz različitih porodica.

Šest osoba, među kojima troje djece, zadobilo je povrede različite težine. Svi su zbrinuti u bolnici i primaju potrebnu medicinsku pomoć.

Nacionalna policija saopćila je da je u napadu oštećeno 30 kuća i četiri automobila, a izbio je i veliki požar.