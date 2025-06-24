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SUMSKA OBLAST

Rusi dronovima napali ukrajinsko selo: Ubijene najmanje tri osobe

Šest osoba, među kojima troje djece, zadobilo je povrede različite težine

Oštećeno više kuća. Državna služba za hitne slučajeve Ukrajine

N. Aj.

24.6.2025

U snažnom ruskom napadu dronovima na jedno selo u Sumskoj oblasti tokom noći, poginule su tri osobe, među kojima i osmogodišnji dječak koji je izvučen ispod ruševina porušene kuće. Prema navodima Državne službe za hitne slučajeve Ukrajine, život su izgubili i žena i muškarac iz različitih porodica.

Šest osoba, među kojima troje djece, zadobilo je povrede različite težine. Svi su zbrinuti u bolnici i primaju potrebnu medicinsku pomoć.

Nacionalna policija saopćila je da je u napadu oštećeno 30 kuća i četiri automobila, a izbio je i veliki požar.

# RUSIJA
# UKRAJINA
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