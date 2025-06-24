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Izraelski forum za taoce: "Primirje se mora proširiti i na Gazu"

Navode da bi okončanje operacije u Iranu bez njenog korištenja za povratak svih talaca bio težak diplomatski neuspjeh

S ranijeg oslobađanja talaca. AP/Nasser Nasser

Dž. R.

24.6.2025

Forum za taoce i nestale porodice kaže da bi okončanje vojne operacije protiv Irana bez iskorištavanja prilike za oslobađanje talaca koji se drže u Gazi bio „ozbiljan diplomatski neuspjeh“.

- Sporazum o prekidu vatre mora se proširiti i na Gazu; pozivamo vladu da održi hitne razgovore koji će dovesti do povratka svih talaca i okončanja rata. To može dovesti do prekida vatre s Iranom, a također može okončati rat u Gazi - navodi se na forumu.

Nakon 12 dana i noći u kojima izraelski narod nije mogao spavati zbog Irana, dodaju, konačno se mogu vratiti tome da ne spavaju zbog talaca.

- Okončanje operacije u Iranu bez njenog korištenja za povratak svih talaca bio bi težak diplomatski neuspjeh - navodi se na forumu.

# TAOCI
# IZRAEL
# IRAN
# GAZA
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