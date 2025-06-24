Iranska TV: Tramp je preklinjao Teheran za primirje

Iranski državni mediji jutros su objavili vijest o prekidu vatre koji je predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) najavio između Irana i Izraela, tvrdeći da je primirje zapravo "nametnuto Izraelu" nakon, kako navode, "uspješnog iranskog vojnog odgovora na američku agresiju".

Kako podsjećaju, Iran je jučer izveo napad na američku vojnu bazu u Kataru, kao odgovor na vazdušne udare SAD dan ranije na iranska nuklearna postrojenja.

U izvještaju iranske državne televizije navodi se i da je Tramp prekid vatre zatražio "na način koji je podsjećao na preklinjanje", čime se pokušava oblikovati narativ za domaću javnost da je Iran vojno i diplomatski nadjačao protivnike.

Tramp je, međutim, na svojoj društvenoj mreži Truth Social iznio sasvim drugačiju verziju događaja. Tvrdi da su mu se i Izrael i Iran obratili "gotovo istovremeno" sa porukom: "mir".

- Znao sam da je upravo sada pravo vrijeme za to - dodao je Tramp u objavi.