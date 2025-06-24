Tišina iz Tel Aviva: Netanjahu zabranio ministrima da govore o primirju

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izdao je nalog članovima svoje vlade da se ne oglašavaju javno o aktuelnim dešavanjima vezanim za Iran, nakon četverosatne sjednice političko-sigurnosnog kabineta.

Kako navodi izraelski portal Ynet, sjednica je završena bez zvanične izjave, a odmah nakon toga Netanjahu je sazvao uži ratni kabinet. Sastanak je održan iza zatvorenih vrata, a prisustvovali su ministar sigurnosti Israel Kac (Katz), ministar za strateška pitanja Ron Dermer, ministar unutrašnje sigurnosti Itamar Ben-Gvir, ministar finansija Becalel Smotrič (Bezalel Smotrich), ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar i lider ultraortodoksne stranke Šas, Arje Deri (Aryeh Deri).

Ovi potezi dolaze u trenutku kada je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) objavio da je postignut dogovor o potpunom i sveobuhvatnom prekidu vatre između Irana i Izraela. Prema dostupnim informacijama, Tramp je o primirju prvo razgovarao telefonski s Netanjahuom, a potom je zatražio pomoć premijera Katara Mohameda bin Abdulrahmana el-Tanija (Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani) kako bi uvjerio Iran da se priključi dogovoru.

Izvori bliski administraciji SAD navode da su ključnu ulogu u posredovanju imali potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance), državni sekretar Marko Rubio (Marco) i specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff).

Prema riječima jednog visokog zvaničnika Bijele kuće, Izrael je pristao na prekid neprijateljstava pod uslovom da Iran ne pokrene nove napade, dok je Teheran, kako se tvrdi, poručio Vašingtonu da nema namjeru dodatno eskalirati sukob.

Iako je Tramp proglasio kraj „Dvanaestodnevnog rata“, izraelski politički vrh ostao je uzdržan, što odražava nesigurnost i podijeljena mišljenja unutar kabineta. Portparol izraelske vojske odbio je komentarisati navode o primirju na upit američkog lista The New York Times.