Izrael potvrdio da je na snazi ​​primirje s Iranom

Izrael je potvrdio saglasnost o američkom prijedlogu o prekidu vatre te da je na snazi primirje s Iranom.

Ured premijera Izraela Benjamina Netanjahua (Netanyahu) kaže da će Izrael "snažno" odgovoriti na svako kršenje primirja.

U saopštenju se dodaje da je Izrael postigao svoj cilj uklanjanja iranske nuklearne i balističke prijetnje i zahvaljuje američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trump) na njegovoj "podršci u odbrani i učešću" u tome.

Osim toga, navodi se da je izraelska vojska teško pogodila vladine ciljeve u srcu Teherana tokom posljednja 24 sata, kao i da je eliminirala još jednog visokog nuklearnog naučnika.

- IDF je ostvario potpunu zračnu kontrolu nad teheranskim nebom, nanio ozbiljnu štetu vojnom rukovodstvu i uništio desetine ciljeva centralne iranske vlade - dodaje se u saopštenju.

Izraelski lider će se kasnije obratiti.

Podsjećamo, ranije je Netanjahu izdao nalog članovima svoje vlade da se ne oglašavaju javno o aktuelnim dešavanjima vezanim za Iran, nakon četverosatne sjednice političko-sigurnosnog kabineta.

Iranska državna je nakon snažnog napada na Izrael u kojem su poginule četiri osobe, objavila da je primirje s Izraelom počelo.

Prema podacima koje je iznio Iran, od početka izraelskih napada 13. juna, poginulo je više od 400 ljudi, uključujući 13 djece, a ranjeno je više od 3.000 osoba. Izraelski zvaničnici, iako zasad šute o prekidu vatre, navode da je najmanje 24 izraelskih državljana izgubilo život u iranskim napadima.