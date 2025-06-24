Najmanje devet mrtvih u izraelskim napadima na stambenu zgradu na sjeveru Irana

Najmanje devet osoba je poginulo, a desetine su ranjene u izraelskim napadima na stambene zgrade na sjeverozapadu Irana u utorak rano ujutro po lokalnom vremenu, izvijestili su iranski državni mediji, pozivajući se na jednog regionalnog zvaničnika, prenosi CNN.
Napad u provinciji Gilan ranio je 33 osobe i uništio četiri stambene jedinice, izjavio je zamjenik guvernera Gilana, prema izvještaju državne novinske agencije Tasnim.
Od poginulih i ranjenih, 16 su žene i djeca, naveo je guverner.
Eksplozija je oštetila i okolne kuće, dodao je.
Videozapis koji je CNN geolocirao u grad Astane-ye Ašrafijeh, u provinciji Gilan, prikazuje veliki broj ljudi i vatrenu kuglu.