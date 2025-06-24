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DESETINE RANJENIH

Najmanje devet mrtvih u izraelskim napadima na stambenu zgradu na sjeveru Irana

Napad u provinciji Gilan ranio je 33 osobe i uništio četiri stambene jedinice

Nakon jednog od ranijih napada Izraela. Mreža X

N. Aj.

24.6.2025

Najmanje devet osoba je poginulo, a desetine su ranjene u izraelskim napadima na stambene zgrade na sjeverozapadu Irana u utorak rano ujutro po lokalnom vremenu, izvijestili su iranski državni mediji, pozivajući se na jednog regionalnog zvaničnika, prenosi CNN.

Napad u provinciji Gilan ranio je 33 osobe i uništio četiri stambene jedinice, izjavio je zamjenik guvernera Gilana, prema izvještaju državne novinske agencije Tasnim.

Od poginulih i ranjenih, 16 su žene i djeca, naveo je guverner.

Eksplozija je oštetila i okolne kuće, dodao je.

Videozapis koji je CNN geolocirao u grad Astane-ye Ašrafijeh, u provinciji Gilan, prikazuje veliki broj ljudi i vatrenu kuglu.

# IZRAEL
# IRAN
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