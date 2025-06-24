Izraelske vojne snage ubile 24 Palestinca u redu za humanitarnu pomoć

Najmanje 24 Palestinca su poginula u izraelskom napadu na centralni dio Pojasa Gaze dok su očajnički čekali na pomoć u hrani. Prema izvještaju Al Jazeere, žrtve su stradale u ulici Salah al-Din, u samom centru Gaze.

Video materijali koje je novinska agencija prikupila prikazuju gomilu beživotnih tijela u medicinskom kompleksu Nasser i bolnici Al Awda.

Od početka distribucije humanitarne pomoći 27. maja, koju podržavaju Izrael i SAD putem Humanitarne fondacije za Gazu, izraelski napadi u blizini punktova za pomoć odnijeli su više od 400 života, a ranjeno je oko 1.000 ljudi.