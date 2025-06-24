Uloga Katara u prekidu vatre: Iskoristili utjecaj na Teheran

Iranski i izraelski mediji, kao i američki predsjednik Donald Tramp (Trump) objavili su da je postignut dogovor o prekidu vatre.

Prema navodima izvora upućenih u pregovore, do dogovora je došlo zahvaljujući diplomatskom angažmanu Katara i Sjedinjenih Američkih Država.

Nakon što je izvršen napad na američku vojnu bazu smještenu u Kataru, Teheran je poslao poruku Vašingtonu, poručivši da ne planira dodatne napade, tvrdi izvor za portal Axios.

Na ovu iransku poruku Bijela kuća je reagovala jasnim signalom da neće poduzeti kontranapad te da su SAD spremne nastaviti pregovore s Iranom. Paralelno su se vodili intenzivni razgovori između američkih i izraelskih dužnosnika, ali i između katarskih i iranskih vlasti, s ciljem usuglašavanja uvjeta i vremenskog okvira za početak primirja.

Prema tvrdnjama jednog zvaničnika koji je upoznat s detaljima dogovora, premijer Katara je u direktnom kontaktu s Teheranom uspio dobiti iranski pristanak na američki prijedlog za obustavu sukoba, javlja Reuters.

Također se navodi da je predsjednik Tramp obavijestio katarskog emira Tamim bin Hamad Al Thanija kako je Izrael prihvatio primirje, te zatražio od Katara da iskoristi svoj utjecaj i uvjeri iransku stranu da pristane na dogovor.