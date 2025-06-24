Smotrič se pohvalio pobjedom Izraela: "Sada se svom snagom okrećemo Gazi"

Nakon objave prekida vatre s Teheranom, ministar finansija Bezalel Smotrič (Smotrich), član sigurnosnog kabineta premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu), hvali se ubjedljivom pobjedom Izraela, za koju kaže da je rezultirala uklanjanjem neposredne egzistencijalne prijetnje.

- Želio bih izraziti najdublje saučešće porodicama ubijenih jutros u Beer Šebi. Nema sumnje da ovo jutro ostavlja gorak okus, ali uz svu tugu, istina je da smo, hvala Bogu, postigli ubjedljivu pobjedu u kampanji protiv Irana koja će biti slavno zabilježena na stranicama historije Izraela - kaže lider krajnje desnice.

- Uklonili smo neposrednu egzistencijalnu prijetnju i teško oštetili iranski režim ajatolaha, uključujući i uništavanje desetina ciljeva u Teheranu preko noći. Sada se svom snagom okrećemo Gazi, da dovršimo zadatak: uništimo Hamas i vratimo naše taoce i osiguramo, uz Božju pomoć, mnogo godina sigurnosti i rasta iz snage za narod Izraela - dodao je.

U tvitu, koalicioni zastupnik Dan Illouz iz stranke Benjamina Netanjahua (Netanyahu) dovodi u pitanje da li bi Izrael trebao zaustaviti svoje napade na Iran.

- Veliko pitanje nije da li smo se suočili s neposrednim prijetnjama Izraelu, već da li će se moj jednogodišnji sin morati suočiti s istim tim prijetećim akterima za nekoliko decenija. Nema sumnje da smo dobili ovaj rat. Ali pitanje je - da li se neprijatelj predao? Ili je ovo samo runda koju smo dobili na bodove - napisao je.