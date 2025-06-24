Netačni navodi da su američki bombarderi koristili turski zračni prostor

Centar za borbu protiv dezinformacija Direkcije za komunikacije Predsjedništva Republike Turske saopćio je kako su netačni navodi da su "američki bombarderi koji ciljaju iranska nuklearna postrojenja koristili turski zračni prostor" te da predstavljaju dezinformaciju.

- Suprotno tim neutemeljenim tvrdnjama, zračni prostor Turske nije ni na koji način povrijeđen tokom napada koje je Izrael pokrenuo protiv Irana, niti su ga koristile Sjedinjene Američke Države u svojim udarima na iranska nuklearna postrojenja - saopćeno je iz ovog Centra.

Tvrde da su bombarderi o kojima je riječ poletjeli iz Sjedinjenih Američkih Država, stigli u regiju preko Gibraltarskog moreuza, nastavili južnim Sredozemljem ka Izraelu, te izveli napade na Iran nakon što su prešli preko iračkog zračnog prostora.

- Nakon napada, bombarderi su se vratili istim putem, izvršivši dopunu goriva u zraku iznad Sredozemnog mora (južno od Krita), prije povratka u Sjedinjene Američke Države - navodi se i dodaje da Republika Turska ostaje čvrsta u svojoj posvećenosti miru i stabilnosti na Bliskom istoku.