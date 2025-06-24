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REGRUTOVANI PENZIONER

Ko je Poljak koji je trebao izvršiti atentat na Zelenskog: Čvrsto vjerovao u ideju Sovjetskog saveza

Zelenski je od početka ruske invazije u februaru 2022. bio meta brojnih atentata

Volodimir Zelenski. Društvene mreže

N. Aj.

24.6.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski navodno je bio meta atentata koji je trebao izvesti poljski penzioner, nekadašnji agent regrutovan još u vrijeme Sovjetskog Saveza, izjavio je šef poljske Agencije za unutrašnju sigurnost.

General-pukovnik Vasilj Maljuk, direktor ukrajinske Službe bezbjednosti (SBU), iznio je detalje o navodnoj zavjeri tokom zatvorenog brifinga za domaće medije. Prema njegovim riječima, Rusija je ponovo aktivirala poljskog državljanina s ciljem atentata na Zelenskog, i to na aerodromu Rzeszów-Jasionka u Poljskoj, koristeći dron s FPV kamerom ili snajpersku pušku, prenosi TSN.

Osumnjičeni je, prema pisanju RBC-a, bio čvrsto odan sovjetskoj ideologiji koju je godinama zadržavao, ali su zajedničkom akcijom SBU-a i poljske službe unutrašnje sigurnosti (ABW) njegove namjere osujećene.

Zelenski je od početka ruske invazije u februaru 2022. bio meta brojnih atentata. Sam je 2023. izjavio da više i ne zna koliko je takvih pokušaja bilo.

U maju 2024. ukrajinske vlasti su saopćile da su pritvorile dvojicu pukovnika iz vlastitog odjela državne bezbjednosti koji su navodno odavali informacije Rusiji i planirali atentat na predsjednika Zelenskog i još nekoliko visokih zvaničnika.

# ATENTAT
# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# POLJSKA
# UKRAJINA
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