Ko je Poljak koji je trebao izvršiti atentat na Zelenskog: Čvrsto vjerovao u ideju Sovjetskog saveza

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski navodno je bio meta atentata koji je trebao izvesti poljski penzioner, nekadašnji agent regrutovan još u vrijeme Sovjetskog Saveza, izjavio je šef poljske Agencije za unutrašnju sigurnost.

General-pukovnik Vasilj Maljuk, direktor ukrajinske Službe bezbjednosti (SBU), iznio je detalje o navodnoj zavjeri tokom zatvorenog brifinga za domaće medije. Prema njegovim riječima, Rusija je ponovo aktivirala poljskog državljanina s ciljem atentata na Zelenskog, i to na aerodromu Rzeszów-Jasionka u Poljskoj, koristeći dron s FPV kamerom ili snajpersku pušku, prenosi TSN.

Osumnjičeni je, prema pisanju RBC-a, bio čvrsto odan sovjetskoj ideologiji koju je godinama zadržavao, ali su zajedničkom akcijom SBU-a i poljske službe unutrašnje sigurnosti (ABW) njegove namjere osujećene.

Zelenski je od početka ruske invazije u februaru 2022. bio meta brojnih atentata. Sam je 2023. izjavio da više i ne zna koliko je takvih pokušaja bilo.

U maju 2024. ukrajinske vlasti su saopćile da su pritvorile dvojicu pukovnika iz vlastitog odjela državne bezbjednosti koji su navodno odavali informacije Rusiji i planirali atentat na predsjednika Zelenskog i još nekoliko visokih zvaničnika.