Dražan Erić iz Dohe za "Avaz": Sve je trajalo oko pola sata, danas se u Kataru život odvija normalno

Na američku vojnu bazu Al Udeid u Kataru sinoć je ispaljeno šest projektila, a nebo iznad glavnog grada obasjavala je paljba katarske protuzračne odbrane. Građani su ovaj napad Irana dočekali u svojim domovima i na svojm radnim mjestima. Doktor Dražan Erić iz Foče već osam godina živi i radi u Kataru. Specijalista plastično - rekonstruktivne i estetske hirurgije dio je tima najveće privatne klinike i budući profesor na katarskom univerzitetu, a njegova supruga već radi na Stomatološkom fakultetu.

- Ja sam sinoć bio na poslu, u operacionoj sali, ali sam čuo eksplozije presretanja raketa od strane Ministarstva odbrane države Katar. Sat vremena prije napada zatvoren je bio zračni prostor Katara i to je sve trajalo oko pola sata. Zahvaljujući dobro organizovanoj vojsci i protivvazdušnoj odbrani države Katar oboreni su svi projektili - kaže Erić za Avaz.

Dodaje da narod nije uznemiren, jer je pravovremeno obaviješten od strane Ministarstva vanjskin poslova Katara i ambasada u Kataru.