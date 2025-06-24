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POTVRDIO MINISTAR

Izrael najavio osvetu: Tvrde da je Iran prekršio primirje

Dvije balističke rakete ispaljene su iz Irana na Izrael nakon što je trebalo da stupi na snagu primirje

Izrael u ruševinama. AP

S. S.

24.6.2025

Nakon što je IDF potvrdio da je Iran prekršio primirje, oglasio se ministar odbrane Izraela Israel Kac.

On je kazao da je naložio IDF-u da snažno odgovori na iransko kršenje primirja intenzivnim udarima na ciljeve režima u srcu Teherana.

Dvije balističke rakete ispaljene su iz Irana na Izrael nakon što je trebalo da stupi na snagu primirje. Obje su presretnute.

Kako su ranije potvrdili iz Izraela, napad je bio na sjeveru te države, gdje su odjekivale sirene.

Podsjećamo, primirje je dogovoreno sinoć, a potvrdio ga je predsjednik SAD Donald Tramp oko ponoći. Jutros su i Izrael i Iran potvrdili da je primirje stupilo na snagu.

# IZRAEL
# IRAN
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