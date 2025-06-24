Iranski zvaničnik za CNN: Od primirja "nijedna raketa nije ispaljena na neprijatelja"

Visoki sigurnosni zvaničnik u Iranu izjavio je za CNN da nakon 7:30 po lokalnom vremenu "nijedna raketa nije ispaljena na neprijatelja".

U svojoj prvoj objavi o prekidu vatre između Irana i Izraela, predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) rekao je da će primirje početi otprilike šest sati nakon njegove prve poruke na društvenim mrežama kojom je najavio dogovor, što bi vremenski odgovaralo oko 00:00 po istočnoameričkom vremenu.

- Ako Izrael napravi grešku, sve okupirane teritorije bit će napadnute – isto kao i sat prije nego što je rat zaustavljen - poručio je iranski zvaničnik.