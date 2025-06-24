Katar pozvao iranskog ambasadora zbog napada na američku bazu

Katar je službeno pozvao iranskog ambasadora na razgovor nakon što je Iran napao veliku američku vojnu bazu na katarskom teritoriju, kao odgovor na prethodne američke udare na iranska nuklearna postrojenja.

Ministarstvo vanjskih poslova Katara u saopćenju je izrazilo snažnu osudu napada i poručilo da zemlja "zadržava pravo na odgovor na ovo grubo kršenje suvereniteta".

Iransko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da napad na američku bazu Al-Udeid, koji se dogodio u ponedjeljak, "nema nikakve veze s Katarom", uprkos tome što se baza nalazi na katarskom teritoriju.

Glasnogovornik ministarstva Esmail Baghaei izjavio je da je riječ o "činu samoobrane" te da Iran ostaje posvećen politici dobrosusjedskih odnosa.

- Iran ostaje u potpunosti predan politici dobrosusjedstva prema Državi Katar i drugim susjednim zemljama - objavio je Baghaei na platformi X.

- Odlučni smo da američke i izraelske kriminalne agresije i zlonamjerne politike prema Iranu ne naruše naše odnose s bratskim zemljama u regiji - dodao je.

Katar je u pismu glavnom sekretaru UN-a osudio iranski raketni napad na američku bazu Al-Udeid, nazvavši ga "opasnom eskalacijom" i "teškim kršenjem katarskog suvereniteta". Napad je ocijenjen kao prijetnja regionalnoj sigurnosti, a Katar poručuje da zadržava pravo na odgovor u skladu s međunarodnim pravom.