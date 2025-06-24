Rusija izrazila jasan stav: Podržavamo Iran i osuđujemo američke i izraelske napade

Kremlj tvrdi da Rusija podržava Iran svojim jasnim stavom o američkim i izraelskim napadima na iranska nuklearna postrojenja i da ih osuđuje te da Moskva namjerava dalje razvijati svoje veze s Teheranom.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov dao je ovaj komentar kao odgovor na pitanje o kritikama nekih komentatora koji su sugerirali da Rusija nije učinila dovoljno da podrži Iran, s kojim ima pakt o strateškom partnerstvu.

Peskov kaže da "mnogi ljudi pokušavaju pokvariti odnose između Moskve i Teherana dolijevajući ulje na vatru".

On napominje da je iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi), koji je u ponedjeljak razgovarao s predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, rekao da visoko cijeni ulogu Rusije.