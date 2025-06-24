Žena iz Brazila pala u grotlo vulkana u Indoneziji

Juliana Marins (26) već je tri dana zarobljena u utrobi planine Rinjani. Ova brazilska turistkinja, porijeklom iz Niteroija, blizu Sao Paula, pretrpjela je težak pad u subotu, 21. juna.

Od tada je zarobljena, oko 500 metara duboko u krateru vulkana, a spasioci je ne mogu dosegnuti.

Mlada žena krenula je na planinarenje stazama vulkana Rinjani s vodičem. Umorna, zaustavila se na predah, zaostajući za ostatkom grupe. Prema riječima njenog vodiča, koji je nije pronašao kada se vratila, Brazilka je nestala oko 6:30 ujutro po lokalnom vremenu.

Prema brazilskim vlastima koje je citirao BBC, pala je s "litice koja okružuje stazu pored kratera vulkana". Snimke drona potvrdile su Julianinu prisutnost u krateru, na stjenovitoj izbočini. Spasioci su čuli njene vapaje za pomoć istog dana kad je pala.

Spasilačke operacije od tada su komplikovane promjenjivim vremenom, uključujući gustu maglu, i neravnim terenom koji onemogućuje intervenciju helikoptera. U tri dana, spasioci su se uspjeli spustiti samo 250 metara od 500 metara potrebnih za dolazak do Juliane, prije nego što su bili prisiljeni vratiti se iz sigurnosnih razloga.

Mlada turistkinja je, međutim, mogla dobiti vodu i hranu dronom, prema spasilačkim službama. Njeni rođaci su osudili oprečna izvještaja na društvenim mrežama.

Julianinu porodicu brine spor napredak spašavanja na društvenim mrežama i nedostatak komunikacije.

"Spasioci su napredovali samo 250 metara, ostalo im je 350 metara da stignu do Juliane, ali su se povukli. Trebamo pomoć, trebamo spasioce da hitno stignu do Juliane!", kazali su.

Juliana Marins diplomirana komunikologinja, radila je kao publicistica prije nego što je putovala nekoliko mjeseci u jugoistočnu Aziju.