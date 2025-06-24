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OPET SE OGLASIO

Tramp poslao direktnu poruku Izraelu: Ne bacajte te bombe, odmah vratite pilote kući

Ako to uradite, bit će to ozbiljan prekršaj, poručio je

Donald Tramp. AP

N. Aj.

24.6.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) oglasio se još jednom na mreži Truth Social.

- Izrael, ne bacajte te bombe. Ako to uradite, bit će to ozbiljan prekršaj. Vratite svoje pilote kući, odmah - napisao je.

Donald J. Trump, predsjednik SAD-a

Trampova objava. Screenshot

# IZRAEL
# IRAN
# DONALD TRUMP
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