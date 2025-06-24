Tramp poslao direktnu poruku Izraelu: Ne bacajte te bombe, odmah vratite pilote kući

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) oglasio se još jednom na mreži Truth Social.
- Izrael, ne bacajte te bombe. Ako to uradite, bit će to ozbiljan prekršaj. Vratite svoje pilote kući, odmah - napisao je.
Donald J. Trump, predsjednik SAD-a
OPET SE OGLASIO
Ako to uradite, bit će to ozbiljan prekršaj, poručio je
Donald Tramp. AP
Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) oglasio se još jednom na mreži Truth Social.
- Izrael, ne bacajte te bombe. Ako to uradite, bit će to ozbiljan prekršaj. Vratite svoje pilote kući, odmah - napisao je.
Donald J. Trump, predsjednik SAD-a
Trampova objava. Screenshot
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