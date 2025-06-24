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U TEHERANU

Detalji izraelskog napada na zatvor u Teheranu: Poginulo osoblje i rođaci zatvorenika

Tačan broj poginulih i ranjenih nije naveden, ali je potvrđeno da je dio zgrade u potpunosti uništen

Zatvor Evin. Majid Asgaripour/WANA News Agency

N. Aj.

24.6.2025

Izraelski napad na ozloglašeni zatvor Evin u Teheranu u ponedjeljak imao je tragične posljedice, saopćilo je iransko pravosuđe. Prema navodima glasnogovornika Asghara Jahangira, pogođen je administrativni dio zatvorskog kompleksa, pri čemu su stradali članovi sudske i administrativne službe, ali i članovi porodica zatvorenika koji su se tada nalazili u posjeti.

Iako tačan broj poginulih i ranjenih nije naveden, Jahangir je potvrdio da je dio zgrade u potpunosti uništen.

Zatvor Evin, smješten u sjevernom dijelu Teherana, već dugo je meta međunarodne kritike zbog lošeg postupanja prema zatvorenicima, među kojima su često politički aktivisti i borci za ljudska prava.

# IZRAEL
# IRAN
# ZATVOR
# EVIN
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