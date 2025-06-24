Vlade Radulović za "Avaz": Primirje je moguće, ali trajni mir na Bliskom istoku je jako teško očekivati

Uprkos primirju tenzije na Bliskom istoku i dalje su prisutne, dok Izrael optužuje Iran da je prekršio prekid vatre, a Teheran to demantira. Ponovo se oglasio američki predsjednik Donald Tramp (Trump), koji je saopćio da su obje zemlje prekršile primirje, a potom pozvao Izrael da opozove napad na Iran.

- Imajući u vidu sve što se dešavalo u protekle dvije sedmice onda je jako malo prostora za neko iskreno vjerovanje u primirje. Međutim, ako treba tražiti neku svijetlu tačku, onda mi se čini da, zbog uključivanja Katara u cijelu priču, očiglednog posredovanja Katara između Amerike i Irana, pa i izjava predsjednika SAD-a, postoji dovoljno prostora da do primirja zaista i dođe. Ipak, pitanje primirja ne leži toliko u Vašingtonu, koliko u samom Izraelu, jer mi se čini da će oni biti ti koji će diktirati daljnji razvog događaja u ovom dijelu svijeta – kaže za “Avaz” Vlade Radulović, vojni analitičar i predsjednik Centra za geostrateška istraživanja i terorizam (CeGIT) iz Beograda.

On smatra da Iran jeste predstavljao nuklearnu prijetnju, iako u ovom trenutku nije poznato do koje faze je došao kada je riječ o obogaćivanju uranijuma, te koliko je bombi eventualno u mogućnosti da proizvede. Radulović ne bi šekulirao ni oko procenta oštećenja iranskih nuklearnih postrojenja tokom američkih napada.

- Dok takve podatke nemamo ne bih mogao da špekulišem kolika je stvarno prijetnja, ali ono što je ovdje važno je da je Izrael ovakav stav prema Iranu imao upravo zato što ne smije da dopusti da se Iran približi finalizaciji nuklearnog naoružanja. Na tom talasu su i SAD. Kao još jedan od ciljeva postavlja se promjena režima u Teheranu, odnosno okončanje Islamske republike Iran kakva postoji nakon Islamske revolucije 1979. Koliko je to realan cilj? Čini mi se da to može biti cilj koji je neka vrsta kompromisa. Da će, s jedne strane, zapad prihvatiti da se zadrži ovakva politička struktura, što znači da taj cilj Izraela ne bi bio ostvaren, a s druge strane i vladajućoj eliti u Iranu bi to bilo prihvatljivo – dodaje Radulović za "Avaz".

Trajni mir na Bliskom istoku naš sagovornik ne očekuje u narednim godinama, jer ovaj region u novijoj historiji nikad nije bio miran.

- Taj prostor je obilježen permanentnim sukobima, koji samo variraju u intenzitetu, a tenzije i sukobi su stalno prisutni. Toliko je ukrštenih interesa različitih sila, velikih sila, globalnih i regionalnih, kao i različitih interesa na lokalnom nivou. Zato primirje jeste moguće, ali je trajni mir jako teško očekivati. Situacija u Gazi traje i dalje, svi smo svjedoci onoga što se dešava, ali s druge strane nije se pojavio niti jedan dovoljno jak “igrač” koji bi mogao da utiče na Izrael da se situacija u Gazi okonča. Tu podjednako mislim na zapad i SAD, kao otvorenog saveznika Izraela, ali i na arapske zemlje od kojih su mnoge ostale prilično nijeme na sva dešavanja u pojasu Gaze. U danima koji su pred nema ne vidim da može doći do potpunog mira, niti okončanja onoga što se dešava u Gazi. Ostaje bojazan da u narednim danima ponovo možemo svjedočiti nekoj razmjeni balističkih raketa između dva ključna igrača – Izraela i Irana – ističe Radulović za "Avaz".