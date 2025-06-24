Šefica EU diplomatije pozvala Izrael i Iran da izbjegnu daljnju eskalaciju

Šefica vanjske politike Evropske unije Kaja Kalas (Kallas) u utorak je pozvala Izrael i Iran da izbjegnu daljnju eskalaciju, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) najavio primirje između dviju zemalja.

- Najavljeno zatišje u borbama između Izraela i Irana je dobra vijest, ali i dalje ostaje krhko. Sve strane trebaju ga se pridržavati i suzdržati se od daljnjeg nasilja. Svaka daljnja eskalacija mora se izbjeći - napisala je Kalas na platformi X.

"Prekretnica za regiju"

Izrazila je solidarnost EU sa svim pogođenima, uključujući i Katar, gdje je Iran u ponedjeljak izveo raketni napad na američku vojnu bazu kao odgovor na američke udare.

- Ovo je trenutak za povratak za pregovarački sto. Neka ovo bude prekretnica za cijelu regiju. Nastavit ću raditi sa svim stranama kako bismo to ostvarili - poručila je Kallas.

Primirje između Izraela i Irana stupilo je na snagu u utorak u 04:00 GMT, čime je, prema svemu sudeći, okončan 12-dnevni sukob.

Međutim, izraelski ministar odbrane Israel Kac (Katz) naredio je ranije tokom dana intenzivne udare na Teheran, optuživši Iran za kršenje primirja. Iran je odbacio te optužbe i najavio odlučan odgovor na svaki novi napad.

Prekid borbenih aktivnosti

Primirje je prvobitno najavio Tramp, najavivši fazni prekid borbenih aktivnosti. Iran bi prvi obustavio operacije, a Izrael bi slijedio 12 sati kasnije. Puni prekid neprijateljstava bio bi proglašen nakon 24 sata.

Dan ranije, Iran je ispalio salvu projektila na američku vojnu bazu Al Udeid u Kataru, što je predstavljalo ozbiljnu eskalaciju nakon što su SAD u nedjelju izvele zračne udare na tri iranska nuklearna postrojenja.

Američki napadi dio su šire izraelske vojne ofanzive protiv Irana, koju podržava Vašington, a koja je započela 13. juna i izazvala iranske uzvratne napade na izraelsku teritoriju.