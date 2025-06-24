Izrael priznao da je napao iranski radar, pa poručili: Suzdržali smo se daljih eskalacija nakon razgovora s Trampom

Izrael je napao radar koji se nalazi sjeverno od Teherana, ali se suzdržao od izvođenja daljnjih napada nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Ove informacije se navode u saopćenju izraelskog premijera. Netanjahuov ured kaže da je Iran ispalio jednu raketu na Izrael u 07:06 po lokalnom vremenu (05:06 BST) i još dvije u 10:25 sati, nakon što je primirje stupilo na snagu.

Napad na Iran, koji je pokrenut nekoliko sati nakon što je primirje trebalo da stupi na snagu, uslijedio je nakon što su izraelski zvaničnici optužili Teheran da je prekršio primirje ispalivši nekoliko projektila na Izrael. Iz ureda izraelskog premijera je rečeno da je Trump "izrazio svoju veliku zahvalnost za Izrael" i da se Netanyahu obavezao da će se suzdržati od dodatnih udara.

Izvor iz Bijele kuće rekao je za CNN da je Trump razgovarao s Netanjahuom u utorak ujutro te da je bio "izuzetno čvrst i direktan". Iranska državna novinska agencija Fars objavila je u utorak da je njen dopisnik čuo eksplozije u sjevernom Iranu, nekoliko sati nakon što su Izrael i Iran pristali na prekid vatre.

Dopisnik Farsa javio je da se u gradu Babolsaru, sjeverno od Teherana, čula eksplozija.