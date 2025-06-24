SAD razotkrile slabosti ruske odbrane u Iranu: "Putin je sigurno u šoku nakon američkog udara"

SAD su napadom na Iran demonstrirale impresivnu tehnološku superiornost, ostavivši ruski vojni vrh u nevjerici. Ono što posebno brine Moskvu jeste činjenica da su američki i izraelski avioni mjesecima neometano prodirali u iranski zračni prostor, uspješno izvršavajući misije uprkos iranskoj protuzračnoj odbrani zasnovanoj na ruskim sistemima S-300.

Dok se smiruju posljedice spektakularne američke operacije „Ponoćni čekić“, kojom su uništene ključne iranske nuklearne lokacije, njeni efekti odjekuju daleko izvan Bliskog istoka, sve do Kremlja, piše u analizi za Telegraph Hamiš de Breton-Gordon (Hamish de Bretton-Gordon), bivši pukovnik britanske vojske i ekspert za hemijsko oružje. Tekst je objavljen pod naslovom: „Putina će užasnuti koliko je lako pala ruska protuzračna odbrana Irana“.

Udar, izveden sa sedam bombardera B-2 i 75 krstarećih projektila, koji su s nevjerovatnom preciznošću pogodili podzemne objekte u Fordovu, Natanzu i Isfahanu, jasno je pokazao ogromnu tehnološku i operativnu prednost SAD-a. Međutim, ono što najviše uznemirava ruske vojne stručnjake jeste sposobnost američkih i izraelskih aviona da nesmetano operišu u iranskom zračnom prostoru, zaobilazeći odbranu baziranu na sistemima S-300.

Za Rusiju je ovo ozbiljan alarm. Ako su njihovi sistemi bili nemoćni u Iranu, kakva bi sudbina zadesila njihove snage u Ukrajini ili, još gore, na samom ruskom tlu? U Ukrajini, za razliku od Irana, vodi se specifičan zračni rat. Ni Rusija ni Ukrajina ne koriste masovno avione iznad linije fronta, već se oslanjaju na projektile, dronove i oružje dugog dometa, jer protuzračna odbrana i dalje dominira. Ipak, uspjeh SAD-a i Izraela pokazuje da dobro opremljene vojske mogu savladati ruske sisteme i trijumfovati.

Rusija je razvila naprednije sisteme, poput S-400 i S-500, ali stručnjaci upozoravaju da su oni uglavnom samo poboljšane verzije starijih modela, dok se učinkovitost S-500 često preuveličava u javnosti, navodi Telegraph. U Kremlju sada sigurno preispituju vlastitu ranjivost, posebno nakon što su svjedoci kako američka i izraelska obavještajna mreža može precizno locirati i neutralizirati ključne vojne ciljeve, uključujući naučnike i komandante.

Ukrajina je već dokazala da može izvoditi operacije duboko na ruskoj teritoriji, a misije poput "Paučine", u kojima su uništavani ruski strateški bombarderi, dodatno naglašavaju slabosti ruske odbrane, zaključuje Hamiš de Breton-Gordon u svojoj analizi za Telegraph.