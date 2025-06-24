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ANALIZA

SAD razotkrile slabosti ruske odbrane u Iranu: "Putin je sigurno u šoku nakon američkog udara"

Amerikanci su napadom na Iran pokazali veliku tehnološku nadmoć

Vladimir Putin. Anadolija

M. Až.

24.6.2025

SAD su napadom na Iran demonstrirale impresivnu tehnološku superiornost, ostavivši ruski vojni vrh u nevjerici. Ono što posebno brine Moskvu jeste činjenica da su američki i izraelski avioni mjesecima neometano prodirali u iranski zračni prostor, uspješno izvršavajući misije uprkos iranskoj protuzračnoj odbrani zasnovanoj na ruskim sistemima S-300.

Dok se smiruju posljedice spektakularne američke operacije „Ponoćni čekić“, kojom su uništene ključne iranske nuklearne lokacije, njeni efekti odjekuju daleko izvan Bliskog istoka, sve do Kremlja, piše u analizi za Telegraph Hamiš de Breton-Gordon (Hamish de Bretton-Gordon), bivši pukovnik britanske vojske i ekspert za hemijsko oružje. Tekst je objavljen pod naslovom: „Putina će užasnuti koliko je lako pala ruska protuzračna odbrana Irana“.

Udar, izveden sa sedam bombardera B-2 i 75 krstarećih projektila, koji su s nevjerovatnom preciznošću pogodili podzemne objekte u Fordovu, Natanzu i Isfahanu, jasno je pokazao ogromnu tehnološku i operativnu prednost SAD-a. Međutim, ono što najviše uznemirava ruske vojne stručnjake jeste sposobnost američkih i izraelskih aviona da nesmetano operišu u iranskom zračnom prostoru, zaobilazeći odbranu baziranu na sistemima S-300.

Za Rusiju je ovo ozbiljan alarm. Ako su njihovi sistemi bili nemoćni u Iranu, kakva bi sudbina zadesila njihove snage u Ukrajini ili, još gore, na samom ruskom tlu? U Ukrajini, za razliku od Irana, vodi se specifičan zračni rat. Ni Rusija ni Ukrajina ne koriste masovno avione iznad linije fronta, već se oslanjaju na projektile, dronove i oružje dugog dometa, jer protuzračna odbrana i dalje dominira. Ipak, uspjeh SAD-a i Izraela pokazuje da dobro opremljene vojske mogu savladati ruske sisteme i trijumfovati.

Rusija je razvila naprednije sisteme, poput S-400 i S-500, ali stručnjaci upozoravaju da su oni uglavnom samo poboljšane verzije starijih modela, dok se učinkovitost S-500 često preuveličava u javnosti, navodi Telegraph. U Kremlju sada sigurno preispituju vlastitu ranjivost, posebno nakon što su svjedoci kako američka i izraelska obavještajna mreža može precizno locirati i neutralizirati ključne vojne ciljeve, uključujući naučnike i komandante. 

Ukrajina je već dokazala da može izvoditi operacije duboko na ruskoj teritoriji, a misije poput "Paučine", u kojima su uništavani ruski strateški bombarderi, dodatno naglašavaju slabosti ruske odbrane, zaključuje Hamiš de Breton-Gordon u svojoj analizi za Telegraph.

# IRAN
# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
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