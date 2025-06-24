Uposlenica škole (22) slala gole fotografije učeniku (14)

Dvadesedvogodišnja zaposlenica škole u Njujorku optužena je nakon što je navodno slala gole fotografije četrnaestogodišnjem dječaku tokom nekoliko mjeseci, objavila je policija okruga Chemung.

Anamaria Milaco suočava se s optužbama za širenje nepristojnog sadržaja maloljetnim osobama drugog stepena, što je krivično djelo te ugrožavanje dobrobiti djeteta, što je prekršaj, no također kažnjiv zatvorskom kaznom. Ako bude proglašena krivom po objema tačkama, Milaco može dobiti do 5 godina zatvora, ovisno o sudskoj odluci i okolnostima slučaja.

Istraga je počela 9. juna kada je policajac zadužen za rad u školi u organizaciji Greater Southern Tier BOCES primio prijavu o neprikladnoj komunikaciji između Milaco i tinejdžera, prema policiji okruga.

Policajci navode da je Milaco slala svoje gole fotografije dječaku tokom tri mjeseca.

Milaco je bila zaposlena u GST BOCES-u u vrijeme navodnih krivičnih djela. Organizacija djeluje u više okruga u Njujorku i pruža obrazovne usluge uključujući programe za učenike s posebnim potrebama, učenike koji pohađaju alternativne obrazovne programe i odrasle koji se dodatno obrazuju.

Dužnosnici nisu otkrili Milacinu specifičnu ulogu niti trenutni status zaposlenja, no lokalna televizija WENY News objavila je da je Milaco bila zaposlena kao pomoćnica u nastavi.