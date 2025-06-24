Tramp nominovan za Nobelovu nagradu za mir zbog okončanja rata između Irana i Izraela

Član Predstavničkog doma SAD nominovao je predsjednika te države Donalda Trampa (Trump) za Nobelovu nagradu za mir nakon što je on posredovao u postizanju sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Irana. Kongresmen Badi Karter (Buddy Carter), republikanac iz Džordžije, uputio je pismo Komitetu za dodjelu Nobelove nagrade za mir, navodeći da je Tramp imao "izuzetnu i Historijsku ulogu" u okončanju "oružanog sukoba između Izraela i Irana i sprečavanju najvećeg svjetskog državnog sponzora terorizma da dođe do najubojitijeg oružja na planeti". Tramp je u jučer objavio da se "Rat od 12 dana" završava prekidom vatre koji bi trebalo da stupi na snagu tokom noći između ponedjeljka i utorka, javlja Fox News. Time se okončava nešto više od sedam dana od kada je Izrael prvi pokrenuo preventivni napad na Iran, tvrdeći da je Teheran opasno blizu posjedovanja nuklearnog oružja. Dvije zemlje su potom razmjenjivale raketne udare narednih dana, a tokom vikenda su SAD izvele sopstvene vazdušne napade na tri ključna iranska nuklearna postrojenja.



Iran je u ponedjeljak odgovorio ispaljivanjem raketa na američku vojnu bazu u Kataru, ali ne prije nego što je unaprijed obavijestio američke i katarske zvaničnike. U tom napadu nije bilo povrijeđenih. Brzi dogovor - Uticaj predsjednika Trampa bio je ključan u postizanju brzog dogovora za koji su mnogi vjerovali da je nemoguć. Predsjednik Tramp je također preduzeo hrabre i odlučne korake kako bi zaustavio iranske nuklearne ambicije i osigurao da najveći svjetski sponzor terorizma ostane nesposoban da dođe do nuklearnog oružja", napisao je Karter u svom pismu. On je rekao da Trampovo vodstvo tokom krize "oslikava same ideale koje Nobelova nagrada za mir teži da prepozna: težnju za mirom, sprečavanje rata i unapređenje međunarodne harmonije. U regionu pogođenom historijskom netrpeljivošću i političkom nestabilnošću, takav proboj zahtjeva i hrabrost i jasnoću." - Predsjednik Tramp je pokazao i jedno i drugo, ponudivši svetu redak tračak nade. Iz tih razloga, s poštovanjem podnosim ovu nominaciju Donalda Dž. Trampa, 47. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, da bude uzet u razmatranje za Nobelovu nagradu za mir - zaključio je Karter. Nije prvi put Ovo nije prvi put da je Tramp nominovan za ovu nagradu, iako je još nije osvojio. Kongresmen Darel Isa, republikanac iz Kalifornije, nominovao je Trampa za nagradu ranije ove godine, tvrdeći da je njegova pobjeda na izborima 2024. imala "zapanjujuće efikasan uticaj" na mir u svetu. Prema podacima sa sajta Nobelove nagrade, za Nobelovu nagradu za mir za 2025. do sada je nominovano 338 kandidata. Karter, koji se također kandiduje za Senat u Džordžiji, ove godine je predstavio nekoliko značajnih zakona u znak podrške Trampu, iako se mnogi od njih smatraju uglavnom simboličnim.