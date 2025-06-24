Legendarni šah Iran je pretvorio u silu, a onda je došao Homeini

Gotovo pola stoljeća nakon što je Islamska revolucija svrgnula posljednjeg iranskog šaha, Iran se ponovo nalazi na istorijskoj prekretnici. Teheran je pod udarima izraelskih i američkih zračnih napada, a istovremeno rastu unutrašnje nezadovoljstvo i pozivi na promjenu režima. U središtu tih poziva stoji Reza Pahlavi, sin svrgnutog šaha, koji iz egzila sanja povratak monarhije – ili barem rušenje Islamske Republike.

Modernizacija s lisicama

Današnja poređenja između islamske teokratije i vladavine Pahlavija postaju sve češća, posebno među mlađim generacijama koje nisu ni živjele pod šahovim režimom, ali se dive slikama iz tog vremena: žene u mini suknjama, zapadna muzika, rastuća ekonomija. No, kao i svaki mit, i taj ima svoju tamnu stranu.

Muhamad (Muhammad) Reza Pahlavi vladao je Iranom od 1941. do 1979. godine, nakon što su Britanci i Sovjeti prisilili njegovog oca na abdikaciju. Pravu vlast stekao je tek 1953. godine, uz ključnu pomoć CIA-e, koja je organizirala državni udar protiv premijera Mosadegha (Mossadegh) zbog njegove namjere da nacionalizira naftnu industriju. Bio je to početak jednog od najkontroverznijih perioda moderne iranske historije.

Pahlavi je pokrenuo tzv. „Bijelu revoluciju“ – ambiciozan skup reformi koje su uključivale agrarnu reformu, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, industrijalizaciju i osnaživanje žena. Iran je, uz rast cijena nafte, doživio ekonomski procvat i postao jedna od najmoćnijih vojnih sila u regiji, s ogromnim američkim i britanskim naoružanjem. No modernizacija je bila brza, često nametnuta odozgo i popraćena represijom.

Tajna služba SAVAK – trenirana od strane CIA-e i Mossada – postala je simbol straha, mučenja i gušenja svake opozicije. Iako je šah vladao pod zapadnim simbolima i vrijednostima, sloboda govora i politički pluralizam bili su misaone imenice.

U svojoj žeđi za veličinom, šah je upadao u grandiomaniju – najpoznatiji primjer bila je proslava 2500 godina perzijske monarhije 1971. godine, održana u Perzepolisu, uz prisustvo svjetske elite. Dok je elita slavila, veliki dio naroda bio je ogorčen ekonomskom nejednakošću, kulturnim raskolom između urbanih i ruralnih područja i sve većim osjećajem otuđenosti od vlasti.

Ta disonanca između vanjske modernosti i unutrašnje represije stvorila je plodno tlo za revoluciju.

Revolucija koja je pojela svoju djecu

Islamska revolucija iz 1979. okupila je široku koaliciju nezadovoljnih: od islamista do ljevičara, nacionalista i manjina. U masovnim protestima sudjelovalo je i do devet miliona ljudi. No, nakon povratka ajatolaha Homeinija iz egzila, islamski kler brzo je preuzeo apsolutnu kontrolu nad državom. Saveznici iz revolucije brzo su marginalizirani ili fizički eliminirani.

Šah je umro godinu kasnije u egzilu u Egiptu, dok je Iran postao Islamska Republika – država u kojoj političke i društvene slobode i dalje ostaju strogo ograničene, a represija je, u nekim oblicima, preživjela i šaha.





Povratak iz prošlost

Danas, s Iranom ponovo u ratnoj i političkoj neizvjesnosti, ime Pahlavi sve češće se pojavljuje u javnom diskursu. Njegov sin Reza, koji sebe vidi kao simbola demokratske alternative, pokušava kapitalizirati razočaranje režimom mule i nostalgiju dijela stanovništva za izgubljenim sjajem prošlosti.

No, pitanje ostaje: je li Iran zaista spreman da iz tame jedne autokratije izađe vraćajući se u sjenu druge – ili će pronaći put ka istinskoj, sekularnoj i demokratskoj budućnosti?

U zemlji s ovoliko rana, nijedan povratak nije jednostavan.