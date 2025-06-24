Iran i Katar poručili: Ne postoji sukob među nama

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) razgovarao je s emirom Katara šeikom Tamimom bin Hamadom Al Tanijem (Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani), istakavši da napad iranske vojske nije bio usmjeren protiv Katara i da Iran ne vidi ovu zemlju kao neprijatelja.

- Kontaktirao sam Njegovu Ekselenciju čim se ukazala prilika kako bih naglasio da je jučerašnji incident bio samo reakcija na direktno i otvoreno učešće Sjedinjenih Američkih Država u agresiji cionističkog režima na teritoriju Irana, te se ni na koji način ne može smatrati sukobom između Islamske Republike Iran i prijateljske, bratske i susjedske države Katara - rekao je Pezeškijan.

"Iran zahvalan Kataru"

Dodao je kako je narod Irana zahvalan Kataru na podršci, solidarnosti i prijateljstvu, posebno u trenucima kriza.

- Iran je bio napadnut usred pokušaja da se diplomatski riješe postojeći problemi, dok su se istovremeno agresivni zahtjevi pokušavali nametnuti silom - naveo je iranski predsjednik, izrazivši zahvalnost Al Taniju za sve njegove napore da se spriječi rat i za podršku iranskom narodu.

Al Tani je u odgovoru rekao da ne vidi ovaj razgovor samo kao kontakt sa susjednim predsjednikom, već sa "bliskim prijateljem" s kojim dijeli duboke odnose.

- Katar je, iz ljubavi prema iranskom narodu i iz osjećaja dužnosti prema prijateljskoj zemlji, uložio ogromne napore – i javno i iza zatvorenih vrata – da region zaštiti od provokacija cionističkog režima, uključujući i agresiju na Iran - rekao je emir.

"Katar neće biti baza za napade na Iran"

Potvrdio je i da američka baza u Kataru nije, niti će biti korištena za napade na Iran.

- Katar će sigurno spriječiti svaku akciju iz ove baze koja bi bila usmjerena protiv Islamske Republike Iran - istakao je.

Al Tani je dodao da je napad bio šok za njega i narod Katara, ali i naglasio važnost nastavka i produbljenja odnosa između dvije zemlje.

- Nadam se da će naši prijatelji u Iranu na iskren i transparentan način raditi na jačanju odnosa s Katarom. Spreman sam da se uskoro sastanemo i razgovaramo o daljoj saradnji - poručio je na kraju.