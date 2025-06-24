Stranka Marin Le Pen odbila američku podršku: "To bi nam moglo naštetiti"

Delegacija američkog State departmenta sastala se krajem maja s visokim zvaničnicima francuskog Nacionalnog okupljanja (RN), ali je ova desničarska stranka odbila njihovu ponudu za javnu podršku liderki Marin Le Pen (Marine Le Pen), nakon što joj je sud izrekao zabranu obavljanja javne funkcije u trajanju od pet godina, potvrdila su za Rojters dva upućena izvora.

Le Pen, jedna od najprepoznatljivijih figura evropske krajnje desnice, bila je favoritkinja za predsjedničke izbore u Francuskoj 2027. godine, sve dok joj u martu nije izrečena zabrana, nakon što je osuđena za zloupotrebu sredstava Evropske unije za plaćanje stranačkih uposlenika.

Aktuelni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) i drugi desničarski lideri stali su u njenu odbranu, optužujući francuske vlasti za “političku cenzuru”. Le Pen (56) je na predsjedničkim izborima 2017. i 2022. zauzela drugo mjesto, odmah iza Emanuela Makrona (Emmanuel Macron), a popularnost njene stranke raste iz godine u godinu.

Ukoliko Le Pen ne može, Bardela može

Američku delegaciju koja je posjetila Pariz predvodio je Samuel Samson, zvaničnik Ureda State departmenta za demokratiju, ljudska prava i rad (DRL). On je razgovarao s visokim zvaničnicima stranke, ali Le Pen ni predsjednik RN-a Žordan Bardela (Jordan Bardella) nisu prisustvovali sastanku.

Izvori navode da je cilj sastanka bio razmotriti načine na koje bi Trampova administracija mogla pružiti javnu podršku Marin Le Pen u pokušaju da ospori sudsku presudu. Međutim, Nacionalno okupljanje je odbilo ponudu, procijenivši da bi javno svrstavanje Vašingtona moglo umanjiti njihove šanse na izborima 2027. godine.

Zvaničnici stranke prenijeli su Samsonu da nema potrebe za podrškom jer u slučaju da Le Pen ne bude mogla da se kandiduje, Bardela ima ozbiljne izglede za pobjedu. Le Pen je, kako navode, godinama radila na transformaciji imidža RN-a – od euroskeptične, nacionalističke partije u stranku koja se fokusira na očuvanje prihoda porodica, radnih mjesta i francuskog identiteta.

"Neprihvatljivo je gušiti slobodu govora"

Zvaničnik State departmenta potvrdio je da je sastanak održan, ali je odbacio tvrdnju da je riječ o odbijanju: "Predstavnici RN-a su jasno naglasili da, u svom interesu, moraju nastupati kao nezavisna politička opcija."

Izvor blizak Le Pen kazao je da "podrška strane vlade nije nešto na šta je njihova stranka navikla".

U međuvremenu je DRL na društvenoj mreži X objavio da su se njihovi zvaničnici "sastali s francuskim dužnosnicima, političkim strankama i drugim akterima kako bi ponovili zajedničku posvećenost slobodi govora, demokratskom izjašnjavanju i vjerskoj slobodi".

Također je izražena zabrinutost zbog prakse "nekih evropskih vlasti koje koriste pravosuđe kako bi ugušile slobodu govora i cenzurisale političke protivnike".