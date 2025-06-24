Rute: Moramo povećati ulaganja, nezamislivo je da nas Rusija pretekne u naoružanju

Glavni tajnik NATO-a Mark Rute (Rutte) izjavio je da je nezamislivo da Rusija može nadmašiti zapadni vojni savez u vojnoj proizvodnji, prenosi agencija dpa, koja podsjeća da se NATO sprema zvanično najaviti značajan rast u izdvajanjima za odbranu.

- Moramo više učiniti. Jednostavno je nezamislivo da nas Rusija, čija je ekonomija 25 puta manja od NATO-a, pretekne u proizvodnji i naoružanju - rekao je Rute uoči važnog samita u Haagu.

- Moramo povećati izdvajanja da bismo spriječili rat. Moramo dobiti ovaj novi rat u proizvodnji - naglasio je šef NATO-a.

Prema njegovim riječima, postoji potpuna predanost predsjednika SAD-a Donalda Trampa (Trumo) i vrha američke administracije unutar NATO-a, ali je dodao da ta podrška dolazi s očekivanjem da evropske zemlje i Kanada troše više na odbranu.

Čelnici 32 članice NATO-a sastaju se danas i sutra na historijskom samitu u Hagu, na kojem bi trebali potvrditi plan podizanja izdvajanja za odbranu na pet posto BDP-a do 2035. godine.

Nedavno su članice Saveza dogovorile nove ciljeve vezane za jačanje odbrambenih kapaciteta, što predstavlja najveće naoružavanje od Hladnog rata, kako bi se odgovorilo na moguću prijetnju od Rusije. Rusija, koja je u ratu s Ukrajinom već više od tri godine, znatno je povećala vojnu proizvodnju, izazivajući zabrinutost da bi se u narednim godinama mogla odlučiti za napad na teritorij NATO-a.