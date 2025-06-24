Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je pogrešno uspoređivati izraelski napad na Iran sa sukobom u Ukrajini, naglašavajući da su priroda i kontekst tih sukoba različiti.

Govoreći na forumu "Primakov Readings" u Moskvi, Lavrov je istakao da je sukob na Bliskom istoku pokrenut isključivo zbog izraelske sumnje da je Iran prekršio Ugovor o neširenju nuklearnog oružja, što inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) nisu potvrdile.

Izrael je 13. juna napao Iran tvrdeći da je Teheran na pragu razvoja nuklearne bombe, iako su IAEA i američke obavještajne službe tvrdile da za to nema dokaza. Iranske vlasti uporno tvrde da ne rade na izradi bombe, već brane svoje pravo na mirnodopski nuklearni program.

"Ukrajina je prekršila svoje obaveze"

Suprotno tome, Lavrov kaže da je Ukrajina otvoreno prekršila svoje obaveze približavajući NATO ruskim granicama i stvarajući prijetnje ruskoj sigurnosti. Stav Moskve o širenju NATO-a ključan je u sukobu s Ukrajinom, a ruski dužnosnici više puta su naveli zapadnu vojnu podršku Kijevu kao destabilizirajući faktor.

- Prijetnja našoj vojnoj sigurnosti i zakonsko iskorjenjivanje svega ruskog - to su temeljni uzroci koje nismo mogli, ne možemo i nećemo dopustiti da traju - rekao je Lavrov.

- Zato je nepravedno reći da su ti sukobi na bilo koji način slični - naglasio je.

Sporazum iz Minska

Ruski ministar je također rekao da je ukrajinska strana prije 2022. nastavila intenzivirati granatiranje Donbasa i ubijanje civila, kršeći sporazume iz Minska iz 2014. i 2015. godine.

- Pripremali su plan za zauzimanje tih teritorija silom kako bi uspostavili NATO baze na Krimu. Britanci su planirali izgraditi bazu na Azovskom moru - sve je to poznato - rekao je Lavrov.

Dodao je da nema nijednog dokaza da je Iran poduzeo neprijateljske akcije protiv Izraela.

- Za razliku od Ukrajine, gdje se, prema Lavrovu, ruski jezik potpuno iskorjenjuje uprkos statusu službenog jezika UN-a, nijedna druga zemlja na svijetu ne zabranjuje određeni jezik. Hebrejski nije zabranjen u Iranu - tamo postoje sinagoge, judaizam nije zabranjen. Isto tako, hebrejski je dopušten na palestinskim teritorijima, a arapski nije zabranjen ni u Izraelu - zaključio je Lavrov.